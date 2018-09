EXCLUSIVA: Las confesiones de Cristian Cálix sobre su futuro en Marathón

El mediocampista Cristian Cálix aún espera renovar con el Marathón, pero hasta ahora no hay ningún acuerdo entre ambas partes.

Cristian Cálix: Se complica renovación de Cristian Cálix con Marathón

El juvenil termina contrato con los 'Verdes' en diciembre de este año y le ha presentado una propuesta al club la cual la directiva no quiere aceptar pues no les parece justa.

El presidente del Monstruo, Orinson Amaya, indicó que le pusieron sobre la mesa una opción para que renovara por los próximos tres años, sin embargo, Cálix hizo una contrapropuesta solo por dos. Además la directiva está en desacuerdo con el porcentaje que les correspondería en caso que salga al extranjero.

“Me siento cómodo en el equipo, quiero arreglar con el club, estoy muy agradecido con ellos, pero también quiero que miren mi parte. Tenemos planificado una última reunión para poder renovar, las decisiones la tomamos con toda la familia como debe de ser, quiero que no solo miren el bien del equipo sino que también el bienestar de mi familia”, expresó a DIEZ Cristian Cálix previo a su entrenamiento con la Sub 20 de Honduras.

“Tuvimos la reunión y ellos me hicieron una propuesta, ahora nosotros hicimos la nuestra, pero parece que no les pareció, creo que estoy siendo bien considerado”, asegura el jugador, quien acaba de cumplir 19 años y reitera su deseo de seguir en la casa del cuadro sampedrano.

“Quiero quedarme con el equipo, pero quiero que sean más consciente de lo que estoy pidiendo y no es algo que se salta de las barreras y creo que es algo que me lo merezco”.

El futbolista explicó detalladamente lo que le ha presentado el Marathón en las reuniones que han tenido hasta los momentos.

“Primero me ofrecieron tres años, pero dos creo que está perfecto, pienso que si un jugador no quiere estar en un equipo no se puede tener a la fuerza, por eso quedamos que si me quería ir y el club estaba de acuerdo, me podría ir”.

La petición que le manda al presidente del Marathón es muy clara. “Simplemente quiero que sean consciente conmigo porque ellos saben que yo me lo merezco porque no ha sido nada fácil llegar donde estoy y lo poco que he hecho me lo he ganado con sacrificio, he dejado muchas cosas y solo quiero que miren ese esfuerzo que también uno hace”.

Algo que le preocupa un poco son las declaraciones del mandamás del actual campeón. “Por lo que dijo el presidente Orinson creo que la respuesta es no, pero ahora tendré que sentarme con mi padre para ver qué es lo que pasa”.

Sobre los rumores que lo vinculan con el Real España para los próximos campeonatos fue contundente. “La información que tengo un precontrato con el Real España es totalmente falso, fue algo que me sorprendió también cuando los amigos comenzaron a mandarme eso”.

El futbolista nacido en Olancho tampoco quiso ocultar que ha recibido ofertas de varios clubes importantes de la Liga Nacional. “Sin mentir me han llamado de clubes de Honduras, los equipos fuertes del país y les he dicho que tengo contrato con Marathón y voy a respetar eso, sigo siendo respetuoso porque sigo con Marathón”.

El juvenil actualmente se encuentra concentrado con la Selección Sub-20 de Honduras que se prepara con miras al Premundial que se realizará en los Estados Unidos y fue donde pudo referise al tema. “Espero que pronto se solucione porque para uno como jugador a veces es un poco incómodo”.

LO QUE DIJO EL PRESIDENTE

Orison Amaya fue muy claro al referirse a las negociaciones que han mantenido con el mediocampista. “Ya le hemos hecho una propuesta para que renueve, es bastante interesante respecto a los económico, lamentablemente recibimos una que no es favorable para la institución”, manifestó al programa Panorama Deportivo de Radio Internacional.

Además añadió “Marathón ha hecho un gran esfuerzo para que Cristian Cálix siga con nosotros, lo que no consideramos es la contrapropuesta, no es favorable para el equipo”.

Una de las cosas que no están de acuerdo en la institución Verdolaga es en la cláusula que está pidiendo el futbolista al club. “La propuesta que Marathón está haciendo es muy buena, estamos claros que podemos hacer una mejoría en su salario,lo que no consideramos es la cláusula que quiere el muchacho, que se va a ir el jugador cuando él lo decida y el porcentaje no es justo para el club’, cerró.