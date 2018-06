¿Por qué Messi no canta el himno de Argentina antes de los partidos?

El delantero argentino Lionel Messi, como hace cuatro años, está siendo víctima de cruels críticas porque no canta el himno de Argentina previo a los partidos oficiales como ha sucediod otra vez en el Mundial de Rusia 2018.

Sin emabrgo, hace unos años, el propio argentino confesó las razónes del por qué no lo entona y esto no significa que no lo siente en el alma.



"Seguimos escuchando críticas, gente que nos mata… Y decís: ‘Concha de tu madre, llegamos a la final del Mundial, llegamos a la final de la Copa América. No se ganó y bueno, no se ganó, qué vas a hacer’. No es que perdimos en octavos”, señaló Messi en una entrevista con el canal TyC Sports.





“La pasamos mal en la selección. Me da bronca cuando dicen ‘pongan huevos, no sienten la camiseta’. Tuvimos la suerte de llegar a la final del Mundial, de la Copa América y parece que no hicimos nada”, agregó.



Al ser consultado sobre cuáles son las críticas que más le duelen, el capitán de la selección se refirió a los que dicen que los jugadores “no sienten la camiseta” o “no corren”.

¿POR QUÉ NO CANTA EL HIMNO?



“El fútbol no se trata de poner huevos. Nosotros somos los primeros que queremos ganar, que queremos levantar una copa, que queremos festejar. En un partido pasan diferentes situaciones. Perdimos la final del mundo contra Alemania, que también tiene buenos jugadores, pero tuvimos las más claras para ganarlo”, reflexionó.





Algunos hinchas le critican a Messi que no cante el himno nacional antes de los partidos. “Nunca me importó”, aseguró y con una sonrisa añadió: “Una vez que ya empezaron con eso, lo hago a propósito. Si no va a cambiar nada cantarlo o no. Es una boludez (una tontería) para mí”.



“A todos nos llega (el himno) pero cada uno lo vive a su manera. A mi no me hace falta cantarlo para sentirlo. Los Pumas (el seleccionado argentino de rugby) por ahí lloran, nosotros no, lo vivimos de otra manera y está bien”, señaló.



Con la mira en el año próximo, Messi dejó en claro que tiene como meta ganar un título con Argentina. “Siempre todo lo que juego con la selección es prioridad y quiero ganarlo. Va ser linda la Copa América, diferente a las demás. Las condiciones van a ser espectaculares”, afirmó sobre la competencia que se jugará en Estados Unidos.