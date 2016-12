Cristiano Ronaldo recibió su premio como ganador del Balón de Oro por cuarta ocasión en el estadio Santiago Bernabéu desde donde ha mostrado su felicidad por este nuevo premio.

“Para mí es un honor muy grande de conseguir cuatro Balones de Oro. Es igual que la primera vez, es un sueño hecho realidad otra vez. Nunca pensaba que iba a ganar cuatro Balones de Oro. Estoy súper feliz. Tengo la oportunidad de dar las gracias a mi equipo del Madrid y la selección, a todos los jugadores que me han ayudado a ganar este trofeo. Estoy súper orgulloso y muy feliz de tener este galardón tan bonito”, inició agradeciendo.

Fue consultado sobre su preferencia de ganar un quinto Balón de Oro o un título con Portugal y ha sido muy mesurado en sus declaraciones.

“Es difícil. Ambos son importantes para mí. Voy a hacer todo lo que pueda, todos los años hay nuevos retos, me encanta jugar al fútbol, intentar ganar todo para el Madrid y también para la selección. Va a ser difícil ganar algo el año que viene. Voy a trabajar muy duro como siempre. Por ahora voy a disfrutar este momento porque no es fácil ganar este premio”.

¿Siente alguna diferencia del primer Balón de Oro al cuarto? "Cuando es la primera vez es una emoción diferente pero eso no quiere decir que el sentimiento es distinto. La primera vez sentí una enorme alegría, era un deseo cumplido, un sueño que quería cumplir y fue lo que pasó. Sentí una emoción muy grande, yo y mi familia. Tenía 23 o 24 años y fue un momento único. Lo que siento hoy es parecido. Es mi trabajo, mi profesión, quiero ser siempre el mejor, me sacrifico mucho para estar siempre bien. Cuando se gana para mí es muy importante. En primer lugar pongo al equipo, sólo así se puede ganar un trofeo así de importante. Si el Madrid o Portugal no ganan, yo no gano. Así que primero, el equipo”.

Balón de Oro por la Eurocopa: “También, fue posiblemente el mejor año de mi carrera, a nivel colectivo e individual. Lograr algo por Portugal por primera vez en la historia era un título que me faltaba en mi currículo. No me voy a olvidar de la Champions con el Madrid, fui el pichichi de la Champions… Fue posiblemente el mejor año de mi carrera”.

“Para mí, cuando recibo un premio de esta dimensión es un momento especial. Me digo: ‘Cristiano, valió la pena trabajar durante el año, haciendo sacrificios, no hacer cosas pensando en el fútbol’. Dentro de mí siento una alegría porque ya he trabajado mucho para ganar esto. Me siento contento. A la gente que confió en mí, a la gente que me cuida para que mantenga el nivel año tras año, jugadores que mantienen su nivel año tras año se cuentan con los dedos de una mano… Me llena de orgullo”.

Recibir el trofeo en el Bernabéu: “Es siempre especial, no sólo por ser aquí en mi casa, que es el club que tengo en el corazón. Pero como fue en Manchester La ilusión y alegría fue parecida. Es un escenario perfecto para un galardón de esta dimensión”.