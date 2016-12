"Cristiano Ronaldo ha ganado el Balón de Oro de Lionel Messi"

Xavier Ortuño, periodista del diario Sport de Barcelona, ha sido muy duro en una columna de opinión que ha escritos horas después que la revista France Football haya nombrado a Cristiano Ronaldo como ganador del Balón de Oro 2016.

Xavier Ortuño ha criticado desde la forma en que se ha hecho el anuncio, la forma de elección y hasta el ganador a quien considera no ha hecho ningún mérito para ganar dicho galardón, pues considera no fue clave en la obtención de la Undécima Champions del Real Madrid y tampoco en la final de la Eurocopa.

LEE LA COLUMNA COMPLETA

La separación de la FIFA y France Football en la organización del Balón de Oro ha provocado que el premio haya perdido mucha entidad. No solo por la poca gracia de entregarlo con Cristiano Ronaldo en Japón, con Leo Messi en Catar y a través de tuits sino porque ahora solo cuentan los votos de los periodistas. Los seleccionadores y capitanes solo lo harán en el 'The Best'.

Por el camino el premio también ha perdido una gala que le dotaba de empaque, entidad, de trajes, de viajes en avión y botellas de champán. También ha hecho que nos quedemos sin ver la cara del futbolista que no recibe el premio y del discurso del ganador. En definitiva parece que 'France Football' se ha hecho el 'harakiri' y ha recuperado de mala manera el premio en solitario.

Así que el galardón que estos últimos años ha estado marcando el devenir del fútbol mundial se ha autodescartado para ser una referencia. Así que el Balón de Oro que conocíamos se queda en manos de Leo Messi y este año France Football ha querido darle ese galardón a un Cristiano Ronaldo que no ha hecho mérito alguno más que ser un figurante en los equipos con los que ha logrado sumar títulos a su palmarés con una pobre incidencia: Portugal y Real Madrid. Puestos a mirar criterios del premio, Pepe debería estar en la parte alta de la clasificación y está noveno.

Insisto, si este premio, como antes, juzgaba al mejor futbolista del año algo ha fallado porque todo lo que no sea Leo Messi en lo más alto del podio es sin duda un premio injusto. Pero quizás han preferido que sea otra cosa.