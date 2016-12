Cristiano: ''Si jugara con Messi tendría más Balones de Oro que él''

Luego de haber conquistado su cuarto Balón de Oro, el delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo aseguró en una entrevista a 'France Football' que pasaría si estuviera jugando en un mismo equipo con el astro del Barcelona, Lionel Messi.

"Creo que los grandes futbolistas han de jugar juntos. Si compartiésemos equipo, me parece que yo tendría más que él, aunque él no andaría lejos de mí (risas). Todo el mundo sabe que Messi es un grandísimo jugador. Ha ganado cinco Balones de Oro".

CRISTIANO RONALDO HA GANADO EL BALÓN DE ORO DE LIONEL MESSI

Asimismo, el capitán de la selección portuguesa aseveró que estaba seguro de conseguirlo, "Sinceramente, sí (pensaba ganarlo). Creía que había una gran diferencia con el resto. Messi ha estado bien, como también Griezmann u otros jugadores del Real Madrid, como Gareth Bale, o de la selección portuguesa. Pero si me preguntas si tenía confianza, claro que la tenía. Siempre he estado pendiente para mantener mi nivel", expuso.

Cristiano quien ya cuenta con 31 años admitió que es consciente de que su recuperación en los partidos es "más lenta" que antes, pero explicó que ahora se entrena de una manera "más eficaz" que le permita estar bien sobre todo al final de la temporada, "Esto no se trata de un sprint, es más un maratón. Hay que usar la cabeza".

Por último, afirmó que las sospechas de evasión fiscal que el caso "Football Leaks" ha levantado contra él le han "herido" y reconoció que este asunto ha eclipsado su satisfacción por haber conquistado su cuarto Balón de Oro.

"Claro que ha disminuido mi satisfacción por ese tema. Mentiría si dijese que no. Todo ese asunto ni vale la pena decir dónde ha comenzado. Mi hijo va al colegio y empieza a comprender las cosas. Todo esto me incomoda porque yo he intentado hacer bien las cosas, ser transparente", finalizó.