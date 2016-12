Cristiano Ronaldo se imagina cómo sería jugar con Lionel Messi

Tras ganar el Balón de Oro 2016, el cuarto en su carrera, Cristiano Ronaldo concedió una entrevista a la revista France Football donde habló entre algunas cosas, lo que sería de él si Messi hubiera sido su compañero.

"Creo que los grandes futbolistas han de jugar juntos. Hubiera sido interesante jugar en el mismo equipo. Si compartiésemos equipo, me parece que yo tendría más Balones de Oro que él, aunque él no andaría lejos de mí (risas). Todo el mundo sabe que Messi es un grandísimo jugador. Ha ganado cinco Balones de Oro", señaló a la revista “France Football”.

Cristiano también se mostró muy seguro de que este galardón lo iba a ganar él por todos los méritos que hizo durante el 2016 donde consiguió Champions League con Real Madrid y Eurocopa con Portugal.

"Sinceramente, sí (pensaba ganarlo). Creía que había una gran diferencia con el resto. Leo ha estado bien, como también Griezmann u otros jugadores del Real Madrid, como Gareth Bale, o de la selección portuguesa. Pero si me preguntas si tenía confianza, claro que la tenía. Siempre he estado pendiente para mantener mi nivel", expuso.

Algo que ha empañado el Balón de Oro ha sido el escándalo que destapó "Football Leaks" al brindar informes sobre evasión fiscal en España.

"Claro que disminuyó mi satisfacción por ese tema. Mentiría si dijese que no (...) Todo ese asunto ni vale la pena decir dónde comenzó", señaló.

Ese tema, añadió, es duro no solo para él, sino para sus allegados: "Mi hijo va al colegio y empieza a comprender las cosas. Todo esto me incomoda porque yo he intentado hacer bien las cosas, ser transparente", afirmó el jugador.

El capitán de la selección portuguesa explicó que ve "normal" que se hable de su vida privada, de si tiene novia o de quiénes son sus amigos, pero se rebeló ante las sospechas de "Football Leaks" divulgadas por un consorcio de periódicos europeos, que apuntan a que escondió del fisco español unos 150 millones de euros.

"Cuando se trata de cosas tan serias como ésas, que están relacionadas con la justicia... Tengo a mis abogados, al club, a la gente que trabaja conmigo. Eso me hiere, porque siempre intentamos hacer bien las cosas", prosiguió.