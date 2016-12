VIDEO: Entrenador Paco Jémez pone en su lugar a David Faitelson

El controversial periodista mexicano David Faitelson ha tenido su primer encontronazo con el entrenador español Paco Jémez, quien ha llegado para dirigir al Cruz Azul.

Jémez afirmó ante la pregunta sobre si estaba obligado a ser campeón, que Cruz Azul es una institución grande, pero que no el equipo y es algo que está por demostrarse.

“Nadie me ha dicho que me trajeron para ser campeón con Cruz Azul; nosotros pensamos en clasificar, no en ser campeón. Yo no puedo prometerle a nadie que vamos a ser campeones” comentó Jémez a lo que Faitelson empezó a cuestionarle.

Faitelson menospreció a Granada y Rayo Vallecano, clubes a los que ha entrenado Paco Jémez. "Con todo respeto, este no es Granada ni Rayo Vallecano, para el nivel mexicano Cruz Azul tiene las mismas obligaciones que tiene un Real Madrid, un Barcelona o Atlético de Madrid. Usted está abriendo el paraguas antes de la tormenta".

Al escuchar estas palabras, Jémez no lo permitió y tildó de mentiroso: "Con todo el respeto que mereces, estás siendo muy populista y eso es muy fácil hacerlo, pero yo no lo voy a hacer. Y te puedo asegurar que para el aficionado del Rayo y Granada el club es tan importante como para el hincha de Cruz Azul", dijo ya muy serio.





“Lo primero que usted tiene que entender es que Cruz Azul es un equipo grande; entonces diga abiertamente 'me han traído para salvarlo de la segunda división'” puntualizó Faitelson.

"Ahora estás mintiendo, a mí me han traído para entrenar, trabajar y es lo que voy a hacer, no prometeré nada. Yo no he dicho que no quiero ser campeón, tú estás mintiendo, no he dicho que no aspiro a ser campeón, esas palabras no han salido de mi boca".

“¿Tú crees que ha dejado mi familia a 10.000 kilómetros para pasar el rato?” contestó con mucha ironía Jémez, que pasó a explicar que el primer objetivo sería acceder a la liguilla final que da el título y a partir de ahí ver de lo que el equipo es capaz.

Para rematar, Hugo Sánchez, entrenador mexicano y ahora comentarista de ESPN, se puso del lado de Paco Jémez y dio un golpe certero a Faitelson ignorándolo cuando hablaba.

"Hiciste cuatro o siete preguntas, danos tiempos para darle una bienvenida a Paco Jémez, gente como él debería venir acá que aportará mucho, no como muchos petardos. La prensa en México es crítica, pero en España es el doble o triple y Paco tiene mucha experiencia tremenda que te va a dar tres vueltas a tí y posiblemte una y media a José Ramón", remató.