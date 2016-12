VIDEO: Así fue brutalmente agredida la exatleta mexicana Ana Guevara

¡Terrible! La exatleta mexicana Ana Gabriela Guevara, grabó en su teléfono móvil el momento cuando fue agredida por individuos que le desfiguraron el rostro.

Como cobarde calificó la medallista olímpica y Senadora, la agresión de cuatro hombres de la que fue víctima el pasado domingo, a demás agregó que en ese momento se preocupó por su vida."Temí por mi vida porque eran cuatro personas, ocho piernas repartiendo patadas sin ninguna medición de nada", mencionó.

"Si hubiera tenido los huevos para meterse solo... pero lo hicieron entre cuatro. A eso se llama cobardía aunque fuera entre hombres. Ni los animales se atreven a atacar entre cuatro a uno solo", declaró Guevara en conferencia de prensa.

La Senadora por el Partido del Trabajo (PT) relató que una camioneta impactó su motocicleta al incorporarse a la carretera México-Toluca en el carril de alta. Al pedirle que se detuviera para que respondiera por los daños que le había hecho a la motocicleta, el sujeto siguió su camino haciéndole señas soeces.

Guevara golpeó el cristal de la camioneta y en ese momento se bajó el agresor y su hijo.

"Empieza a discutir, empieza a agredirme y en un momento se viene contra mí a los golpes. Logro esquivar el primer golpe que me quiere dar pero no me había percatado que detrás de mí habían otros dos sujetos. Uno de ellos me golpeó la costilla izquierda lo que provoca que caiga al piso, en ese momento los cuatro empiezan a patearme.

"Adopto una posición fetal tratando de cubrirme el mayor número de patadas. Al ver que no cedían, lo que hago es meter mi casco al revés de cómo se pone, frente a mí cara. Al final quienes logran detenerlos es toda la gente que está alrededor", recordó Ana Gabriela.