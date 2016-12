El Kashima y la tecnología echan al Atlético Nacional del Mundial de Clubes

El Kashima Antlers, campeón de Japón, culminó la sorpresa y se clasificó para la final del Mundial de Clubes al imponerse por 3-0 al Atlético Nacional colombiano en la primera semifinal disputada en el estadio Suita City de Osaka.

El cuadro nipón se enfrentará el domingo en la final al vencedor de la segunda semifinal que dirimirán este jueves el Real Madrid español y el América mexicano. El Atlético Nacional jugará el partido por el tercer puesto.

Viktor Kassai fue avisado por sus asistentes de tecnología sobre una falta en el área., pero se equivocó ya que el jugador japonés estaba adelantado.



Un 'gol tecnológico', un penalti que advirtieron los asistentes de vídeo al colegiado húngaro Viktor Kassai, transformado por Shoma Doi a los 33 minutos, permitió adelantarse al Kashima.

Esta tecnología, que cuenta con el respaldo de la FIFA y el IFAB, seguirá siendo probada en los próximos dos años en competiciones en Australia, Bélgica, Brasil, República Checa, Francia, Alemania, Italia, México, Holanda, Portugal y Estados Unidos.

La polémica surge porque al jugador japonés que le cometen la falta estaba en fuera de juego y los auxiliares no se fijaron en este detalle.

Pese a que el dominio y la mayoría de las ocasiones fueron para el Atlético Nacional, no pudo culminarlas y lo pagó en los últimos minutos con los goles de Yasushi Endo (m.83) y de Yuma Suzuki (m.85).

RELATO DEL JUEGO

La derrota incluso hubiera sido ya un castigo excesivo para el conjunto de Reinaldo Rueda, pero el marcador es absolutamente sorprendente a la vista de lo sucedido en el césped del estadio de Osaka, donde el Atlético Nacional fue netamente superior y tuvo numerosas oportunidades como para ganar hasta con claridad.

El Kashima Antlers, que anteriormente había dejado en la cuneta al Auckland City y al Mamelodi Sundowns surcoreano, exprimió sus virtudes y logró hacer historia al convertirse en el primer equipo japonés que alcanza la final, éxito que rozó el pasado año el Sanfrecce Hiroshima.

El conjunto de Rueda lo hizo prácticamente todo para ganar, menos marcar. Tuvo un buen puñado de ocasiones claras, pero entre su falta de acierto, de fortuna y la actuación magnífica del guardameta Hitoshi Sogahata, se dilapidaron sus ilusiones en este Mundial de Clubes.

El trío formado por Miguel Borja, Jhon Mosquera y Orlando Berrio, fueron una pesadilla para la zaga de Masatada Ishii, y las incorporaciones de Mateus Uribe incrementaban el tremendo peligro con el que se aproximaba constantemente el campeón de la Copa Libertadores.

La decisión tecnológica fue cambiada por gol el japonés Shoma Doi.





Para colmo de males, pasada la media hora, el colegiado húngaro Víktor Kassai recibió una notificación por los auriculares de los asistentes de vídeo, y tras repasar la jugada en la banda decretó pena máxima por acción de Berrio en un lanzamiento de falta anterior.



Incrédulos, los jugadores y la hinchada verdolaga, contemplaron cómo el árbitro decretaba el punto fatídico y Shoma Doi no desaprovechó la oportunidad.



Un duro golpe para el conjunto colombiano, que estuvo cerca de encajar el segundo de no haber sido por un providencial Armani. No obstante, de inmediato reanudó su acoso y derribo contra el equipo japonés y volvió a disponer de opciones por medio de Berrio, Uribe y Mosquera. Sin fortuna en las tres.



El intervalo intensificó la tónica del partido. El Atlético Nacional dominó incluso con más claridad ante un Kashima que se pertrechó atrás a la espera de desplegar algún contragolpe y a confiar en seguir aliado con la fortuna.



Reinaldo Rueda tuvo que mover peones en busca de más fluidez y acierto. Primero entró Alejandro Guerra y luego Cristian Dájome. Todo siguió igual, con el Atlético Nacional volcado ante un rival encerrado prácticamente en su área.



Le faltó al conjunto colombiano algo de tranquilidad en el remate y, en plena desesperación se llegó a los últimos minutos a la espera de que en cualquier ataque llegara el empate.



En cambio, ocurrió lo contrario. Yasushi Endo se quedó solo con un balón suelto en el área colombiana y, de tacón, firmó la increíble sentencia a los 83 minutos. Tan solo dos después, Yuma Suzuki, que acababa de salir al campo, firmó un increíble 0-3 histórico para el fútbol japonés que castiga a un Atlético Nacional superior que ve frustrada su ilusión de alcanzar la final del Mundial de Clubes.