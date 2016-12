Sambueza: ''Tenemos las armas para lastimar al Real Madrid''

Rubens Sambueza, capitán del América, rival el jueves del Real Madrid en la semifinal del Mundial de Clubes, ha resaltado este miércoles la importancia de medirse al equipo de Zidane.

''Ojalá no sea el partido más importante de nuestras vida, pero sí siento que es un partido importante en el que nos jugamos la semifinal contra un gran equipo. No somos favoritos, el favorito es el Real Madrid. Queremos mostrar nuestro potencial, tenemos nuestras armas como para lastimar al Real Madrid. Queremos hacer historia. Es lógico que el Madrid no quiera regalar nada y que juegue con los mejores. Será muy intenso'', manifestó.

EL AMÉRICA SERÁ RIVAL DEL REAL MADRID EN EL MUNDIA DE CLUBES

El jugador argentino insistió en que ''en lo personal es un partido muy importante. Hemos de tratar de disfrutar el momento pero siempre esforzarnos para dar lo mejor. Me siento orgulloso de poder estar en mi segundo Mundial de Clubes, es algo muy lindo para todo el América. Hemos luchado mucho para poder estar aquí, la ilusión está intacta y tenemos confianza en nuestro equipo. Ojalá podamos estar festejando después del partido”.

Sobre la baja de Sergio Ramos dijo que ''esperemos que sea una baja sensible, eso será ideal, pero seguro que el que entre en su lugar tendrá las mismas ganas de llegar a la final''.