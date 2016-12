Mourinho tiene en la mira a Isco Alarcón del Real Madrid

La campaña de compras invernal está a un paso. Los grandes clubes ya barren el mercado para hacerse con los mejores refuerzos en enero.

Uno de los peces gordos que está al acecho es el Manchester United. El proyecto de José Mourinho no ha logrado triunfar, por lo que el club inglés deberá mover ficha cuanto antes.

Los 'Diablos Rojos' empezaron la temporada de la peor manera posible, aunque es cierto que el equipo de Mou comienza a encontrar la dinámica ganadora. Sin embargo, la millonada que el equipo pagó en verano no está dando los resultados esperados; Paul Pogba, Bailly, Mkhitayran, Ibrahimovic (ha llegado libre pero con una altísima ficha), los cracks no han salvado al conjunto en Old Trafford.

Con los resultados negativos e irregulares sobre la mesa, el técnico luso ya se abre paso para fichar en las próximas ventanas.

Y es que otro de los objetivos que el portugués tiene entre ceja y ceja es Isco Alarcón. Con los rumores de que el centrocampista no cierra la puerta a su marcha del Real Madrid, Mourinho aprovecha y sondea la operación.

Tal como desvela Diario Gol, el entrenador del United sigue la pista del español para lanzar una oferta de primer nivel por el jugador si desea no renovar con el club blanco. Necesita un director de orquestra para sus dirigidos.



La cifra que pondrían sobre la mesa los responsables ingleses no tendría desperdicio, ya que se trata del capricho de Mou. Ahora bien, la última palabra la tiene Isco, ya que si desea seguir en el Madrid, no habrá negociación que valga.