Manzano asegura que no le sorprende que en China quieran fichar a Messi

El entrenador jiennense Gregorio Manzano no se mostró sorprendido ante la posibilidad de que el Hebei Fortune de China le realice una "mareante" oferta al argentino del Barcelona Leo Messi, "ya que es un conjunto recién ascendido que tiene un gran potencial económico y que ya cuenta en sus filas con el también argentino Lavezzi y es entrenado por Manuel Pellegrini", dijo esta noche en Jaén en una entrega de premios en el que fue galardonado.



Manzano destacó el poder económico del fútbol del país asiático y el nivel de los jugadores fichados en los últimos años. "Teixeira, Guarín, Jackson Martínez, Gervinho o Demba Ba han llegado y han ofrecido su experiencia y calidad en una liga que desea seguir su crecimiento. Ahora cobra la posibilidad de que el brasileño Óscar y el argentino Tévez se incorpore la próxima campaña", aseguró.



Gregorio se mostró feliz por las tres temporadas en las que dirigió a equipos de la liga china, el Beijing Guoan y el Shanghai Shenhua, a los que clasificó para la Liga de Campeones Asiática.



"Vive una experiencia gratificante y los resultados me acompañaron tanto colectiva como individualmente, ya que en 2014 fui elegido mejor técnico y esta última temporada fui nominado".



Su objetivo ahora es volver a los banquillos en España o en Europa y no descarta hacerlo a comienzos de 2017, aunque todavía no concretado las ofertas recibidas.