El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, advirtió hoy que el Kashima Antlers nipón, con el que su equipo disputa mañana la final del Mundial FIFA de Clubes de Japón 2016, es "muy bueno, disciplinado y organizado".



"Hemos visto muchos partidos (en vídeo), es un equipo muy bueno, disciplinado, organizado. Y corren mucho. Sabemos que van a hacer lo mismo mañana", dijo Zidane en rueda de prensa celebrada en el Estadio Internacional de Yokohama (al sur de Tokio), en vísperas del partido que se juega en este mismo escenario.



Más allá de la inclusión de Sergio Ramos -que se perdió la semifinal ante el América mexicano por una sobrecarga- en su once de mañana, el técnico no quiso desvelar más detalles sobre su lista de titulares.



El preparador valoró positivamente el crecimiento del fútbol japonés en los últimos años y consideró que el Kashima "se merece" estar en la final.



"Espero que jueguen mal y nosotros bien. Pero eso no va a pasar. Va a ser un partido complicado", afirmó.



El francés volvió a insistir en que levantar el título del Mundialito tiene "la máxima importancia" para el club y que la plantilla está más preparada después de llevar casi una semana en Japón y estar más adaptada al horario.



"Siendo del Madrid no existen los partidos ganados antes de jugarlo. Tienes que mostrar al mundo entero que eres el mejor. Eso es así en cada partido", advirtió el exfutbolista.



Zidane valoró su experiencia -el 4 de enero se cumplirá un año desde que fue presentado- en el banquillo blanco y dijo que es la acumulación de partidos lo que le hace mejorar.



"Observar en los partidos al contrario es importante, pero lo más importante es ver cosas de mis jugadores. Es ahí donde realmente puedo mejorar", apuntó.



El galo dijo que se esperaba que a estas alturas su equipo estuviera en el buen momento de forma en el que está.



"Como soy positivo, aunque no lo parezca, me esperaba un Real Madrid así. Sobre todo porque teniendo estos jugadores es más fácil", explicó.