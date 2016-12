Pep se sincera con Henry y cuenta los consejos que le daba Xabi Alonso

Tras su etapa en el Barcelona, Thierry Henry y Pep Guardiola tienen una excelente amistad, ahora, el ex jugador como comentarista de la cadena británica ‘Sky Sports’ y el técnico dirigiendo al Manchester City.

Henry le ha hecho una entrevista al entrenador de los Citizens en la que analiza su adaptación a la Premier League y sus antiguas experiencias en Barcelona y Múnich.



Guardiola comenzó explicando su experiencia en la Premier League. “He intentado jugar de una manera durante mi carrera, pero en Inglaterra, cuando el oponente tiene el balón, te empuja a tu área y no te deja hacer el partido que te gustaría. Además, el balón está más tiempo en el aire que en el césped y tienes que adaptarte”.



También habló sobre los consejos de Xabi Alonso. “Cuando estaba en Múnich hablé con Xabi Alonso y me dijo: “Tienes que pensar en los segundos balones”, y yo pensaba “sí, sí el segundo balón...”, pero es verdad, tienes que pensar en el segundo balón y en el tercero. Nunca antes me había centrado en eso. En Barcelona jugábamos como la cultura del club y en Alemania era más físico, pero no tanto como aquí. Aquí todos los equipos son más altos y más fuertes”, apuntó el técnico catalán, que afirmó que cree que ahora está viviendo la realidad de ser entrenador.



“Creo que lo que estoy viviendo ahora es lo que el resto de entrenadores viven, lo de antes, en Barcelona y Múnich, era excepcional”, concluye Pep, que mostró una gran sintonía con Henry a lo largo de la entrevista.