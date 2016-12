En el Arena Condá, recinto deportivo donde el Chapecoense juega sus partidos como local ha sido la ubicación donde Alan Ruschel, sobreviviente del trágico accidente del equipo brasileño, compareció en una conferencia de prensa.

El defensor, tras recibir el alta médica para continuar la recuperación en su hogar, habló con la prensa sobre sus sensaciones y sus deseos para el futuro.



"No tengo palabras para explicar lo que estoy sintiendo. Es una mezcla de sensaciones. Una gran alegría por poder estar aquí de nuevo, sentado aquí. Pero al mismo tiempo estoy de luto porque he perdido… he perdido muchos amigos", dijo Ruschel, quien rompió en llanto antes de terminar la frase, invadido al recordar a sus compañeros fallecidos en el accidente aéreo.



Luego de pasar 18 días hospitalizado en Colombia, donde fue operado de la columna, y 72 horas internado en Brasil, Alan Ruschel considera que Dios es el único responsable de que él haya salido con vida del incidente: "En el momento que cayó el avión, Dios decidió que yo tenía más misiones aquí en la tierra. Por eso no me llevo. El primer milagro es que yo esté vivo y el segundo es que pueda estar andando."

Sobre su futuro, el futbolista dijo que hará todo lo posible por volver a vestir la camiseta del Chapecoense. Según informó Globo Esporte, se calcula que podrá retornar a los campos de juego en seis meses, tiempo mínimo para recuperarse por completo de sus lesiones en la médula. Él avisó que hará todo lo posible por lograrlo.



"Voy a hacer todo para volver a jugar. Con mucha paciencia, voy a hacer todo para poder darles mucha alegría a los médicos, a la gente que siempre está presente, a todo el mundo que hincha por el Chapecoense. Voy a hacer todo para darles mucha alegría a esas personas", prometió.