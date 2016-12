Ataque de La Volpe a la FIFA: “Querían al Real Madrid en la final”

Ricardo Lavolpe, técnico argentino del América de México polemizó en la conferencia de prensa previo al duelo que disputará su equipo ante el Atlético Nacional, asegurando que FIFA quiere al Real Madrid en la final.

"Sería tonto pensar que no quieren que esté el Madrid en la final y por eso es lógico lo qué pasó...", aseguró Lavolpe, refiriéndose al uso del sistema tecnológico de VAR en el gol de Cristiano Ronaldo.

Las "Águilas" cayeron derrotadas 2-0 ante el equipo "merengue", que se impuso en el marcador con goles de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.

FIFA PLANEA ACABAR CON LOS EMPATES EN LOS MUNDIALES

Días atrás también hubo polémica cuando se sancionó un penal contra el Atlético Nacional con el uso de la tecnología, que favoreció claramente al Kashima.

El conjunto americanista no pudo conseguir su objetivo de alcanzar la final del Mundial de Clubes, cayendo ante el equipo merengue, aunque a La Volpe esto no le generó demasiada preocupación:

SE FILTRA LA NUEVA CAMISETA DEL REAL MADRID

“No me falta nada. Yo ya estoy agradecido con Dios. Por mí, mañana me pueden decir que ya no dirijo más y ya terminé, ya pasé por todas las etapas que un técnico puede pasar".

Por ahora Ricardo La Volpe y su equipo fijan toda su atención en el juego por el tercer puesto ante el campeón de la Copa Libertadores, Atlético Nacional.