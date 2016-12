Ibrahimovic vuelve a salvar al Manchester United

El sueco Zlatan Ibrahimovic llevó al triunfo ante el West Bromwich al Manchester United (0-2), que reafirmó la mejoría en la Premier del cuadro de Jose Mourinho, que sumó su segunda victoria seguida para adentrarse a la parte alta de la clasificación.



Los 'red devils' fueron muy superiores a un rival irregular, que alterna victorias con tropiezos aunque su posición en la tabla es desahogada.

El Manchester United no desperdició su visita a The Hawthorns para prolongar su escalada. Le bastaron dos apariciones de Ibrahimovic, espoleado por su gran momento de forma, para evitar contratiempos y superar a un rival menor.



El cuadro de Mourinho encarriló el partido a los cinco minutos, gracias a una incursión por la banda derecha de Jesse Lingard y un buen pase culminado de cabeza por el delantero sueco.



Pudo ampliar su renta en diversas ocasiones el equipo de Manchester, que no marcó el segundo hasta cerca de la hora de juego. En una acción aparentemente intrascendente, Ibrahimovic recibió un pase de Wayne Rooney en el vértice del área. Tras sortear a un rival, el delantero sueco se hizo un hueco y buscó portería. El lanzamiento fue desviado por un defensor local y el balón quedó fuera del alcance de Ben Forster.



Acumula once goles en la Premier Zlatan Ibrahimovic, erigido en el tercer máximo anotador de la competición y sólo superado por el chileno del Arsenal Alexis Sánchez, segundo, y el hispano brasileño del Chelsea Diego Costa.