¡Lujazo! Hondureño narra su experiencia en el mundial de clubes al lado de Cristiano

Misael Murillo es un hondureño que radica en Sasebo Nagasaki desde hace un año y tuvo la oportunidad de estar presente en la final del Mundial de Clubes que se disputó en el estadio Internacional de Yokohama donde el Real Madrid derrotó 4-2 al Kashima Antlers.



Murillo nació en Sulaco Yoro en 1990, pero a la edad de 20 años se fue a vivir a Nueva Orleans donde estuvo por cinco años, ahora ya tiene un año de radicar en Sasebo Nagasaki.



El catracho posó con mucho orgullo la bandera de Honduras en el estadio Internacional de Yokohama donde el Real Madrid se coronó campeón del Mundial de Clubes 2016 y también nos contó toda la experiencia que vivió al estar cerca de las grandes figuras del equipo blanco entre ellos Cristiano Ronaldo.





El hondureño llegó desde el miércoles a la ciudad de Yokohama, capital de la Prefectura de Kanagawa en Japón junto a su esposa Rosie Alquicira y sus dos hijos varones pequeños.



"No pude conseguir su autógrafos ni tomarme una fotografía porque la seguridad fue demasiada estricta en todo momento, pero los saludé y es algo muy especial para mí", nos cuenta Misael Murillo con una voz muy alegre.





Una de las cosas que Misael Murillo jamás va a olvidar es el momento que compartió con la plantilla del Real Madrid donde pudo saludar al defensor Pepe y al delantero Cristiano Ronaldo. "Estuve cerca de conseguir el autógrafo de Pepe, pero las personas se alborotaron y empujaron al de seguridad y se armó un relajó, Pepe comenzó a caminar junto a Cristiano Ronaldo y ambos me preguntaron si estaba bien y les dije que sí, pero por la distancia no me pudieron firmar la camisa", relata el catracho.



Misael Murillo nunca olvidará todo lo que vivió en el país asiático. "Es algo muy especial, todavía no lo puedo creer, siento que es un sueño todo esto", dijo.



OTRA ALEGRÍA

El hondureño Misael Murillo también tuvo la oportunidad de conocer y hablar con el exdefensor brasileño y del Real Madrid Roberto Carlos antes del partido.



"Mientras caminaba por el estadio estaba Roberto Carlos que iba a comenzar a dar una entrevista a los de Real Madrid TV y me le acerqué para saludarlo y pedirle el autógrafo", aseguró el oriundo de Sulaco Yoro.





Además Murillo nos relató las palabras que compartió con el exdefensor brasileño. "Le pregunté cómo fue que hizo el golazo ante Francia y él entre risa me contestó que fue solo suerte".



Y agregó: "Me preguntó de dónde era y le respondí de Honduras algo que le sorprendió por la gran distancia de donde venía, Roberto Carlos fue muy amable me firmó cinco camisas".





El hondureño ha tenido la oportunidad de estar en otros partidos importantes como los dos juegos amistosos de Honduras ante Brasil e Ingletarra antes del Mundial de Brasil 2014.



"Pude estar cerca de los jugadores brasileños en el triunfo 5-0 de ellos ante nuestra selección, es algo muy bonito poder compartir esos momentos", dijo Murillo.



Misael Murillo trabaja para un centro de recreacción en el país asiático, mientras su esposa labora para el gobierno de Estados Unidos algo que les dio la posibilidad de vivir en el país asiático desde hace un año.