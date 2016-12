Zinedine Zidane compara a jugador del Real Madrid con Lionel Messi

El Real Madrid ha cerrado un año inmejorable siendo puntero absoluto de la Liga Española (a 3 puntos del Barcelona), clasificado a los octavos de final de la Champions League y justo campeón del Mundial de Clubes. Y este mérito no es exclusivo de Zinedine Zidane y estrellas de la talla de la BBC, sino de uno de los juveniles que ha sabido ganarse un lugar y responder con buenas actuaciones, hablamos de Marco Asensio.

Asensio es el futbolista más joven de la plantilla merengue, tiene encantado a Zidane al punto de hacerlo jugar de titular por encima de otros jugadores más consagrados como James Rodríguez o Isco Alarcón.

Es tanto la preferencia del técnico francés por el joven jugador que no deja la oportunidad de acercársele y aconsejarlo. Es más, el entrenador galo quedó maravillado con la zurda que posee el jugador que le aseguró que desde Lionel Messi no ha visto otro pie izquierdo igual. "No he visto una zurda como la de Asensio desde la de Messi", es lo que le dice 'Zizou' a sus más cercanos en la entidad blanca.

Marco Asensio fue fichado por el Real Madrid en diciembre de 2014 tras desembolsar 3,9 millones de euros al Mallorca.