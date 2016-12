Luis Enrique dice percibir de sus jugadores mismas sensaciones que otros años

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha declarado este martes que no se marca objetivos para antes de Navidad, aunque le gustaría "ir primero en la Liga".



Luis Enrique ha precisado que lo que en este momento del campeonato sus jugadores le transmiten es la misma buena sensación que él recuerda en las dos temporadas anteriores, ambas exitosas en lo deportivo.



"No planifico cómo pretendo llegar a Navidad, sino estar en los meses importantes, cuando se deciden los títulos, con opciones a ganarlos", ha señalado en la conferencia de prensa previa al partido contra el Hércules.



El técnico azulgrana ha asegurado: "Lo que sí percibo en mis jugadores es cómo compiten, y es parecido a lo que vi en anteriores temporadas, y eso me hace ser optimista".



El entrenador barcelonista ha insistido en que su labor es tomar decisiones, y por eso ha dicho que no ha variado el plan de dar vacaciones a jugadores que quieren pasar sus vacaciones en América, entre los que se encuentra Gerard Piqué, que ha viajado con su esposa, la cantante Shakira, a Colombia, así como los componentes del tridente ofensivo (Messi, Luis Suárez y Neymar).



"Tener días de vacaciones y descanso es interesante y sobre todo para jugadores con esta carga de partidos", ha subrayado.



Del rival de mañana, el Hércules de Alicante en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, Luis Enrique intuye que el oponente intentará impedirles "la salida del balón desde atrás, como en el partido de ida", pero que sobre todo lo ve "replegado en su terreno, cerrando espacios".



"Podemos mejorar muchos aspectos, como cuando se complique el partido, en lugares donde haya mucha densidad de jugadores, en la circulación del balón, en llegar con muchos rematadores y en disparos desde fuera el área", ha comentado.



En algunas preguntas, Luis Enrique ha vuelto a evitar pronunciarse, como cuando se le ha pedido pronunciarse sobre la sanción sólo en una ventana de contratación del Madrid, tras el recurso en el TAS, o los halagos del entrenador españolista Quique Sánchez Flores a Messi, y que han molestado a muchos aficionados del Espanyol. "No me afecta", ha sentenciado.



También ha evitado manifestarse acerca de la poca puntería de Paco Alcácer, quien mañana es más que probable que vuelva a ser titular como ariete. "La mejor forma de ayuda a Paco es no hablar de él", ha dicho.



Sí que se ha referido a Ivan Rakitic, después de que parezca que el croata haya dejado de ser un imprescindible en la titularidad: "No hay nada que comentar. Estoy encantado con su rendimiento y compromiso. Yo tomo las decisiones. No tengo que justificarme de nada. Iva ha sido, es y será un jugador muy importante para este Barça", ha recalcado.



Al respecto, ha defendido que la mayoría de jugadores en el Barcelona está jugando muchos minutos "y de calidad", porque cree que esto "es vital" para tener a toda la plantilla conectada con los objetivos del club.