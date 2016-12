Gerard Piqué estalla contra reportera que filmaba su salida a Colombia

Gerard Piqué, defensor del Barcelona, ha reaccionado muy molesto contra una periodista que grababa el momento en que dejaba España para viajar a Colombia donde pasará las fiestas de Navidad junto a su pareja Shakira y sus hijos.

A Piqué no le gusto que lo estuvieran esperando en el aeropuerto diferentes reporteros y les dijo a una de ella cuando se le acercó "¡Ya está bien! No quiero fotos", muy furioso.

Luego fue la secretaria de Shakira quien intentó evitar que siguieran tomando fotografías, pero no lo pudo conseguir pese a que quiso ponerle un gorro a la cámara.

Luego Piqué se dio la vuelta y le gritó "¡Felicidades por tu trabajo!", mientras ponía camino hacia Colombia.

