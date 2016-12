Antoine Griezmann quiere irse a jugar con David Beckham

El jugador francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, ha asegurado, en una entrevista concedida a L'Equipe, que le gusta Estados Unidos y que su mayor deseo es jugar en el equipo de David Beckham en Miami.

“Amo a Estados Unidos. Quiero tener un abono NBA e ir a todos los partidos con mis hijos. Ya me veo ahí. No sé aún a qué ciudad iré, pero me encantaría jugar para el equipo de Beckham en Miami”, confesó.

GRIEZMANN: ''NUNCA JUGARÉ PARA EL REAL MADRID''

Además, Griezmann descartó una posible marcha al Real Madrid. “Me siento muy bien en el Atlético de Madrid. No me veo yéndome del equipo. Me han hablado de ir a Inglaterra, pero estoy muy bien aquí. Pasar del Atlético de Madrid al Real Madrid debe ser difícil. No deseo probarlo. No pienso en eso”.

El internacional también descarto fichar por el París Saint-Germain. “Si fuera a jugar a la Ligue 1, elegiría entre el Olympique de Lyon o el Olympique de Marsella”. finalizó.