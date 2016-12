El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que le gustaría "tener lo mejor pero, posiblemente no" puede, asegurando que los técnicos tienen "que potenciar a los futbolistas, mejorarlos, que el jugador rinda mejor por las características que tiene".

"A mí me gustaría tener lo mejor pero, posiblemente no puedo, me tengo que acomodar a lo que tengo. Lo que tenemos que hacer es potenciar a los futbolistas, mejorarlos, que el jugador rinda mejor por las características que tiene. El entrenador que tiene la idea es mucho más importante que el entrenador que no la tiene, pero no me gustan los que se gustan", declaró el 'Cholo' en una entrevista concedida a beIN.

Sobre la situación del equipo en LaLiga, resaltó que "el equipo está compitiendo bien". "Seguramente estamos cometiendo errores que nos están costando demasiado, pero tiene una situación muy buena el equipo, tiene una respuesta al reinventarse continuamente y al salir de situaciones difíciles que está preparado para volver a mejorar", prosiguió.

En este sentido, el argentino dijo que está claro que en Liga de Campeones los resultados les "han acompañado". "En Europa el juego ha sido bastante regular y en LaLiga es real también que los rivales nos vienen conociendo de tantos años jugando similarmente y esto les posiciona en un lugar donde nos crean dificultades", manifestó.

El argentino señaló a su vez que es "la cabeza de un grupo importante". "Eso nos generó en base al trabajo y con la ayuda de los futbolistas. Yo los conocí con 26-27 y, hoy ves que siguen empujando, que a Diego le duele la rodilla y sigue, a Fernando (Torres) le duele la rodilla y sigue entrenando, y no juega y es el primero que sigue entrenando. Son cosas de mucha nobleza por parte de los tipos. Ante tanta nobleza ojalá que pueda seguir eligiendo lo mejor para el equipo y también sea lo mejor para el club", argumentó.

"Yo creo que es una suma de cosas, de situaciones que te sientes identificado. Yo me siento identificado con el club, con los futbolistas, y después de sostener a futbolistas por muchos años que han sustentado esa figura simbólica que es Simeone, pero que sin todo eso no podría", añadió.

El exfutbolista también habló sobre la forma de transmitir la emoción a sus jugadores. "Creo que en el lugar que estoy siempre trato de recurrir a cualquier situación que vea que pueda despertar emoción en los chicos y de cualquier cosa me puedo agarrar porque considero que la emoción no solo la tenemos adentro y, está claro que, a través de cómo me sientan a mí, ellos van a seguir respondiendo a lo que hemos respondido estos 5 años", subrayó.

"Yo creo que estos chicos son 5 años que me han dado el corazón, la vida y todo lo que conlleva el trabajo que llevamos haciendo y no tengo duda de que la respuesta es tan porque yo los veo correr, los veo entrenar", apuntó.

SOBRE SU FUTURO EN EL ATLÉTICO

Algo de lo que más se habla es sobre su futuro como entrenador, muchos creen que terminará dirigiendo al Inter de Milan, club donde es muy querido por su etapa como futbolista, sin embargo no descarta mantenerse.

"Todos siempre dicen que posiblemente me pueda ir dentro de un año y medio, y lo que la gente pueda pensar. Pero también me pueden renovar ¿O ya está escrito que no puedo renovar de nuevo? Los periodistas son muy ágiles para generar polémica, que está bien, hay que aceptarla y, posiblemente, hay que contestar mejor para que no se produzcan", dijo y cerró.

"A mi hermana le hicieron una pregunta en Italia: “¿Tú crees que tu hermano alguna vez puede dirigir en Italia al Inter? Y dijo: “yo creo que alguna vez lo va a dirigir, no veo nada raro.” A mí hijo le preguntaron en un Génova - Inter y él dijo: “yo creo que algún día puede dirigir.” Lo que he elegido a partir de ahora es no hablar más, porque lo que se diga a partir de ahora se elige el camino que le quieres dar, los resultados del equipo no son buenos.