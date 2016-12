Emmanuel Eboué, defensa marfileño que recién fichó por el Sunderland inglés, ha confesado en una entrevista al diario británico The Telegraph que pensó en suicidarse tras ser sancionado por la FIFA con un año sin poder jugar al fútbol.

El ex seleccionado marfileño, Eboué, que también militó en el Arsenal y el Galatasaray, entre otros clubes, fue castigado por no pagar a su exagente Sebastien Boisseau las comisiones "acordadas por ambas partes".



"Se unió todo: me quedé sin fútbol y me vi afectado por la muerte de mi hermano y de mi abuelo. Toqué fondo y no podría liberarme jugando al fútbol. Hay una gran cantidad de días que no quiero ni levantarme de la cama. Incluso un día pensé en suicidarme", asegura el lateral marfileño.



Además, Eboué ha dejado caer que se ha sentido defraudado por algunos de sus excompañeros del equipo y de selección. "Con Drogba y Kolo Touré tenía mucho contacto. Ellos son como mis hermanos mayores. Ellos saben de mis problemas y espero que me llamen algún día. La verdad es que es decepcionante; creía que la amistad era más fuerte, pero la vida es así", relata.