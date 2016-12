Kobe Bryant decide entre Messi y Cristiano Ronaldo

Kobe Bryant no solo es uno de los mejores basquetbolistas de esta era, sino que también se las arregla y muy bien para conceder entrevistas en español. En una charla para NBA.com, el ex jugador de Los Angeles Lakers habló de fútbol internacional y de su deporte.



El entrevistador le preguntó sobre su preferencia entre los dos mejores futbolistas de los últimos siete años: "¿Messi o Cristiano Ronaldo?", le planteó. Pero Kobe fue diplomático en su elección: "Es muy complicado decidir qué jugador es mejor. Depende de qué fútbol quieras hacer. Para el tiki-taka, me quedo con Messi, pero si quieres jugar agresivo, entonces Ronaldo".



En cuanto a los equipos, tuvo muchas menos dudas: "Me gusta más el estilo de juego del Barça, es más divertido para mirar". Además, el crack oriundo de Filadelfia habló sobre Manu Ginóbili.

"Es una persona muy competitiva y no fue tímido en sus comienzos. Desde el primer momento, ¡pah! (golpea las palmas)". Y agregó: "Es un fenómeno, un jugador muy inteligente, sabe cómo jugar, tirar, pelear, pasar. Además, siempre se ha destacado porque trabaja y trabaja por eso fue campeón".