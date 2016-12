El Azteca no metió miedo: 1-1 la ida de final entre América y Tigres

El francés André Pierre Gignac anotó ayer su sexto gol en cinco partidos de liguilla y rescató para los Tigres de la UANL un empate 1-1 en casa del América en el duelo de ida de la final del torneo Apertura 2016 del fútbol mexicano.



En el estadio Azteca de la ciudad de México, a 2.240 metros de altitud sobre el nivel del mar, Gignac (m.45) convirtió por los visitantes mientras el paraguayo Bruno Valdez (m.68) descontó por las Águilas.



El duelo empezó atractivo con lucha en la mitad de la cancha pero América se hizo con el balón poco a poco y estuvo a punto de tomar ventaja. En el minujto 26 el árbitro decretó un penalti inexistente según el vídeo y Oribe Peralta lo falló dos minutos más tarde.



Tigres aprovechó el momento anímico, sin embargo hubo pocas acciones de peligro en las porterías hasta que en el minuto 45 Gignac, integrante de la selección de Francia, sacó provecho de un error de Valdez, se sacudió a dos defensas y definió con un toque de derecha entre las piernas del portero Moisés Muñoz.

EL GOLAZO DE GIGNAC:

¡GOLAZOOOOOOOOOO de Gignac! El francés abre el marcador en la ida de la #GranFinal @ClubAmerica 0 - 1 @TigresOficial #SienteTuLiga pic.twitter.com/6lRXTBIthV — LIGA Bancomer MX (@LIGABancomerMX) 23 de diciembre de 2016





Para la segunda mitad Tigres salió mejor. Animado por la ventaja manejó la pelota y los tiempos, pero cuando mejor jugaba América logró la igualada.



En el 68, en un tiro de esquina, Pablo Aguilar se hizo con la pelota y se la puso a Valdez, efectivo con el disparo de cabeza que le sirvió para lavar su error de la mitad inicial.



Tigres perdió a Gignac en el 77 cuando fue derribado y se lastimó el cuello, aunque al parecer la lesión no es grave porque se quedó en el banquillo hasta el cierre del encuentro cuando sí lo llevaron a una clínica.



En su afán de buscar goles, los dos cuadros perdieron el orden y se bloquearon el uno al otro.



América creó peligro en el minuto 88, en un tiro de esquina en el que Aguilar ganó al pelota, pero el portero Nahuel Guzmán rescató el balón.



Los últimos minutos fueron de lucha y a los dos rivales les faltó claridad y no pudieron pasar del empate, que en teoría favorece al Tigres, que no perdió como visitante y el domingo recibirá al América en el estadio Universitario de Monterrey.



La serie está rodeada de un ambiente de rivalidad porque Tigres perdió las dos últimas finales que jugó con América, en el torneo Apertura 2014 y en la pasada liga de campeones de la Concacaf.



En coincidencia con la Navidad ambos cuadros se enfrentarán el domingo en el 'volcán' de Monterrey, en el duelo decisivo del campeonato.

LOS MEMES MÁS ÁCIDOS DE LA FINAL