El francés Gignac sufre esguince cervical y está en duda para el domingo

El delantero francés André Pierre Gignac, líder del ataque de los Tigres de la UANL, presenta un esguince cervical de segundo grado y es duda para jugar el domingo el partido de vuelta de la final del fútbol mexicano.



"Una vez realizado los estudios correspondientes, sufrió esguince cervical grado II, quedando en duda para el juego del domingo", anunció hoy en su cuenta de twitter el equipo Tigres que sacó anoche un empate 1-1 ante América en el estadio Azteca.



En una jugada de apariencia inocente en el segundo tiempo del duelo de ida de la final, Gignac cayó al césped y después de algunos minutos debió salir de la cancha; permaneció en la banca y parecía no tener nada importante, pero al concluir el encuentro fue llevado al hospital donde los médicos detectaron la lesión.



El entrenador de los Tigres, el brasileño Ricardo Ferretti mostró preocupación por el estado de Gignac, por lo que representa en la ofensiva y también por el lado humano. "Me preocupan mis hijos y él es uno de ellos", dijo el estratega.



Después de una sequía de goles, André Pierre, integrante de la selección de su país, despertó en el momento más oportuno del torneo Apertura 2016 al convertir seis goles en cinco partidos, dos de cuartos de final, dos de semifinal y el de anoche en la final.



Con esa última diana el francés rescató para los Tigres un empate en la casa del América y puso a los 'felinos' en condiciones ventajosas porque disputará el cetro el domingo en su estadio con la hinchada a su favor.



Entre hoy y mañana se conocerá si el delantero está en condiciones de jugar el partido más importante del año para su equipo y por lo pronto hoy Ferretti comenzará a evaluar la posibilidad de buscar un sustituto que pudiera ser el también francés Andy Delort con par de goles en 260 minutos jugados.



La final Tigre-América que se decidirá el domingo en coincidencia con la Navidad pondrá cara a cara a dos cuadros con gran rivalidad que han disputado dos títulos en los dos últimos años, el Apertura 2014 y la pasada Liga de campeones de la Concacaf, las dos veces con triunfo del América.



Tigres muestra la mejor defensa del campeonato y apostará a plantarse bien en su estadio para a partir de ahí buscar los goles necesarios para ganar ante un contrario con jugadores de alto nivel.



Si Gignac no puede jugar será una baja sensible para Tigres porque se trata del mejor futbolista de la liga de México, líder goleador el pasado Clausura 2016 con 13 goles, dos menos de los que lleva en el Apertura incluida la liguilla.

