Jesé Rodríguez: De ser promesa en Real Madrid a jugador olvidado en PSG

La marcha de Jesé Rodríguez del Paris Saint Germain en este mercado invernal está cada vez más cerca y el destino más factible en estos momentos sería Las Palmas. Esta semana El Larguero de la Cadena SER afirmó que el canario tendría decidido regresar a casa en las próximas semanas para volver a tener minutos ya que en Francia apenas cuenta para Unai Emery.

El mayor problema sería la ficha del jugador. El PSG quiere que el equipo insular se haga cargo, unos 2,6 millones netos, pero a la vez el dueño del club parisino no descarta su salida. En una entrevista a Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi, deja caer que se cometieron errores durante el pasado verano cuando le preguntan sobre la posible marcha de Jesé. “Emery me dijo que cuando uno comete un error, es mejor tratar de corregirlo que vivir como si nada. Hemos cometido errores, así que vamos a tratar de arreglarlo. La puerta no está cerrada”, sentenció.

El PSG pagó el pasado verano 25 millones al Real Madrid por Jesé y éste nunca consiguió aclimatarse a la nueva etapa y por el eso el campeon de Francia no se cierra a su marcha aunque no aclara si sería en forma de cesión o traspaso. “Muchas cosas cambiaron este verano con la llegada de Emery y Kluivert. No lo hicimos mal en el mercado de fichajes, pero algunos aún intentan adaptarse, no lo voy a ocultar. Deben aclimatarse a una nueva liga, un nuevo entrenador, un nuevo equipo y una nueva mentalidad. No busco excusas, pero es evidente. A veces cometo errores y no lo oculto, pero no es justo sacar conclusiones precipitadas”, añadió Al-Khelaïfi.

A favor del deseo de Las Palmas juega la más que probable llegada de Julian Draxler al PSG después de que el Wolfsburgo aceptara una oferta de 36 millones de euros.