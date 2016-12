¡DRAMÁTICO! Despedido, quebrado, lesionado y sin dinero tras cierre del NY Cosmos

"Lloro por la rabia que tengo dentro", dice entre lágrimas Sebastián Guenzatti en una entrevista a Dave Martínez de Empire of Soccer. El uruguayo, uno de los futbolistas más emblemáticos de la segunda etapa del New York Cosmos, ha sido el más golpeado por el cese de operaciones del club.

El centrocampista fue el que más lloró al enterarse del cierre del club a principios de diciembre. Ya que, mientras sus compañeros se veían forzados a buscar otro equipo, él vio en jaque su carrera profesional.

El 9 de octubre, Guenzatti sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla en un partido frente a Ottawa Fury. Una lesión en la que asegura le han dejado completamente abandonado y sin dinero ni siquiera para comprar la comida de su familia: "Me prometieron ayudarme a lo largo de la lesión, pero me han dejado tirado".

Con 25 años, tiene un hijo y era el sustentador de su familia. Con un sueldo modesto de 3,500 dólares mensuales (lo que percibía en 2016), luchaba para que su familia tuviera la mejor vida posible. Ahora, sin fondos y sin poder caminar, se ve obligado a vivir con sus padres y afrontando un futuro totalmente incierto.

A Guenzatti le deben aún $2.500 dólares en bonus por la temporada 2016, en la que ayudó al Cosmos a conquistar su tercer título de la NASL. No sabe si el dinero le llegará...

El ya ex del New York Cosmos aseguró a EOS que lo más difícil de todo ha sido la sensación de abandono: "No tengo dinero, no puedo caminar ni conseguir un trabajo normal. Y si quiero volver a los terrenos de juego algún día, tampoco puedo forzar mi rodilla. Lo que más me duele es que no he recibido ni una sola llamada del club".





¿Y AHORA?

Sebastián Guenzatti nació en Uruguay y se mudó en Estados Unidos a los 12 años. Tras graduarse de su instituto en Queens (Nueva York), volvió a su país nativo en buscas de la mejor carrera futbolística posible. Primero, pasó por el equipo Sub-19 de Peñarol hasta, por fin, recalar en Huracán.

Cuando el New York Cosmos inició operaciones en 2013, se fijó en él y no dudó en volver a la ciudad que le adoptó tras su adolescencia. Además, a una marca tan reconocida como el New York Cosmos de Pelé, Beckhenbauer y Chinaglia.

81 partidos, 10 goles, 6 asistencias y tres títulos después, se ve abandonado por el club al que le dio todo.