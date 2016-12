La joya nigeriana del City que no tenía ni televisor en su casa

Su primer apellido es Promise y eso es precisamente lo que es, una promesa del fútbol. Kelechi Iheanacho es, sin ninguna duda, uno de los jugadores con mayor potencial del fútbol europeo. Su enorme velocidad, potencia y definición asombran cada día más a los seguidores del Manchester City que ven en él a un delantero de increíble futuro y potencial.

Inició su aventura en Taye Academy, una prestigiosa escuela de fútbol de su país donde destacaba como uno de los atletas más prometedores de Nigeria, hasta que se dio a conocer al mundo en el año 2013 durante el Mundial Sub-17 en Emiratos Árabes Unidos, donde daría una auténtica exhibición con cuatro goles ante México en el partido de inauguración.

Además de levantar el título al finalizar el certamen, Kelechi fue reconocido como el jugador más valioso del torneo por sus seis goles y la Confederación Africana le concedería después el galardón al «mejor futbolista joven de África». Además de levantar el título al finalizar el certamen,y la Confederación Africana le concedería después el galardón al «mejor futbolista joven de África».

El éxito internacional puso a Iheanacho en la mira de los gigantes de Europa, a pesar de que en ese entonces solo tenía 17 años. A inicios de 2014 se anunciaba que el joven firmaba con el Manchester City, donde se convertiría en una de las grandes figuras de las categorías inferiores.

La temporada pasada, el delantero fue ascendido al primer equipo por Manuel Pellegrini y finalizó la campaña como el atacante con mejor promedio goleador en la Premier League, algo que Iheanacho espera repetir este año de la mano de Pep Guardiola.

NO TENÍA TELEVISIÓN

En una reciente entrevista, la estrella nigeriana de 19 años reveló que sus padres no tenían televisión en su casa y que no podía ver los partidos de la Premier League, donde ahora juega con el Manchester City, por lo que tenía que consultar los resultados con sus amigos.

FICHA DEL JUGADOR

Nacimiento: 3 de octubre de 1996

Lugar: Imo, Nigeria

Edad: 20 años

Posición: Delantero centro

Peso: 77 kilogramos

Estatura: 1.88 metros

Pie: Izquierdo

Equipo: Manchester City

Club de debut: Manchester City

Valor: 10 millones de euros

DATOS

Anotó su primer gol con el primer equipo del City el 12 de septiembre del año 2015 ante el Crystal Palace.

El 10 de agosto de 2015, Manuel Pellegrini convocó a Iheanacho para la primera jornada de la Premier, pero su debut oficial llegó el 29 de agosto contra el Watford.

Según la prensa británica, el traspaso de Iheanacho al City estuvo valorado en 350 mil libras esterlinas.

Kelechi Iheanacho acumula un total de 16 partidos disputados, cinco goles y tres asistencias en la presente temporada con la camiseta de los Citizens.

Iheanacho debutó en la selección absoluta de Nigeria el 13 de noviembre de 2015 en un encuentro eliminatorio ante Suazilandia.

El delantero del Manchester City suma cuatro goles y dos asistencias en siete partidos con su selección.