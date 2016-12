¡INCREÍBLE! Un perro le salvó la vida a exfutbolista tras sufrir un infarto

La vida tiene hechos que realmente son dignos de enmarcar, esos que no se olvidan y que de una u otra forma resultan increíbles e impactantes para los que no los viven en persona.

Resulta que en octubre Rigobert Song, tío de Alex Song, exjugador del Barcelona y uno de los históricos del fútbol camerunés, sufrió un infarto fruto del cual estuvo varios días en coma, debiendo ser trasladado de Yaoundé a París en avión medicalizado para recibir el tratamiento que acabó salvándole la vida.

Sin embargo, como ha explicado el propio Rigobert en entrevista con L’Équipe, los cardiólogos habrían llegado tarde de no ser por su perro, quien evitó en primera instancia “que yo muriera de manera fulminante”.

Víctima de un ictus, Song se desplomó en su vivienda en la capital de Camerún y el can “empezó a ladrar como loco y sin parar. Tanto insistió que vino el casero y, alarmado, llamó a emergencias”.

“Si no llega a estar mi perro, no lo cuento. Sigo vivo gracias a él”, agrega el ex jugador de Metz, Liverpool, Colonia, Galatasaray y Trabzonspor, de 40 años y ya restablecido.

“Además, tuve suerte porque caí de lado, lo que impidió que pudiera tragarme la lengua”, revela también.

MÁS DETALLES

L’Équipe publica las primeras palabras de Rigobert Song, quien manifiesta que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) cuando estaba sentado en el sofá de su casa viendo la televisión.

"Soy un milagro, he vuelto de algún sitio que estaba verdaderamente lejos", dice Song con una sonrisa y consciente de la “suerte” que tiene de poder contarlo.