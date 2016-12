TOP: Las 10 noticias deportivas más importantes del 2016

10. Zidane se convierte en técnico del Real Madrid



El 4 de enero el Real Madrid anunció que el francés Zinedine Zidane, asumía el cargo de entrenador en sustitución de Rafael Benítez, quien fue separado del cargo luego de apenas siete meses al frente del equipo.

La llegada de Zizou significó un enorme cambio para los merengues que terminaron consiguiendo la Undécima en Champions y cerraron el año con la copa del Mundial de Clubes.

9. Lochte suspendido por falso testimonio sobre asalto en Río 2016



El nadador estadounidense Ryan Lochte fue suspendido 10 meses de toda competición por el Comité Olímpico (USOC) y la Federación de natación de su país por el escándalo del falso testimonio que entregó a la policía brasileña sobre un presunto robo durante los Juegos de Rio-2016.

La suspensión que finalizará el 30 de junio de 2017 privará a Lochte, de 32 años, del Campeonato de natación de Estados Unidos y el Campeonato Mundial en Budapest, previstos el 2017.

8. Real Madrid consigue la Undécima en Champions



El Real Madrid conquistó un histórico undécimo título de Europa gracias a su victoria en la tanda de penales (5-3, tras empate 1-1), sobre Atlético de Madrid en Milán.

En el tiemplo reglamentario, Sergio Ramos había adelantado al Real Madrid y Ferreira Carrasco había igualado. El francés Antoine Griezmann estrelló en el poste un penal para el Atlético. Cristiano Ronaldo marcó el disparo decisivo que le dio al Madrid la Champions número 11.

7. Portugal se corona campeón de la Eurocopa 2016



Portugal hizo historia en la Eurocopa de Francia al conquistar su primer gran título. Lo hizo contra todo pronóstico, en la final ante la anfitriona Francia y sin Cristiano Ronaldo, lesionado en los primeros minutos del duelo.

Éder, un héroe anónimo que llegó al torneo casi como relleno en la plantilla lusa, dio a la escuadra lusa el cetro, una Eurocopa que mereció por su capacidad de supervivencia durante el torneo.

6. La FIFA no entregará más el Balón de Oro



La FIFA y la revista France Football pusieron fin al acuerdo sobre el Balón de Oro y el máximo ente del fútbol no lo dará más.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, decidió que la entidad entrega ahora su propio galardón. El 9 de enero en Zúrich se conocerá al ganador del premio "The Best".

5. Honduras se despide de Río con humillante derrota



La Selección Sub-23 de Honduras dirigida por Jorge Luis Pinto hizo historia en los Juegos Olímpicos de Río al avanzar hasta las semifinales, pero se despidió del certamen de la forma más inesperada.

La Bicolor cayó 6-0 ante una escuadra de Brasil brillantemente conducida por Neymar que abrió la cuenta a los 15 segundo de juego y cerró la goleada al 90 con tanto de penal.

4. Alberth Elis es fichado por el Monterrey de México



Antes del cierre de inscripciones, Monterrey se hizo de los servicios del delantero Alberth Elis, quien destacó con la Sub-23 de Honduras en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Elis llegó al equipo dirigido por Antonio "Turco" Mohamed a inicios de septiembre y arrancó siendo un titular, pero la falta de gol le pasó factura. Ahora ha sido enviado a préstamo al Houston Dynamo de la MLS.

3. Leicester se corona campeón de la Premier League



El cuento de hadas tuvo final feliz para Leicester City que se coronó campeón de la Premier League por primera vez en sus 132 años de historia.

El humilde equipo dirigido por el italiano Claudio Ranieri coronó así una impensada gesta, por la que las casas de apuestas pagaban 5.000 a 1 en el inicio de la temporada.

El equipo de Ranieri llegó a la cima en la fecha 23 y, pese a los augurios que vaticinaban un derrumbe ante la enorme presión, jamás la soltó, y terminó tocando las puertas del cielo.

2. Leo Messi renuncia a la selección de Argentina



Luego de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile en penales, Lionel Messi sorprendió al mundo al anunciar que no seguiría jugando en la selección de Argentina.

“Pensaba en el vestuario que ya está. Se terminó para mí la selección. Son 4 finales (perdidas), no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está", dijo el atacante.

Pero su amor por la albiceleste y aceptó volver tras una charla con el técnico Edgardo Bauza.

1. Mueren 71 personas tras estrellarse avión que transportaba al Chapecoense



Solo seis personas lograron sobrevivir al accidente de un avión que se estrelló la noche del 28 de noviembre cerca de la ciudad colombiana de Medellín en el que viajaban 77 personas, casi todos miembros del equipo de fútbol brasileño Chapecoense que viajaban para disputar la final de la Copa Sudamericana ante ante Atlético Nacional.

Un total de 20 integrantes de la plantilla del club perdieron la vida, entre ellos el entrenador Caio Junior. Sobrevivieron únicamente tres futbolistas: el portero Jackson Follmann, el defensa Helio Neto y el lateral izquierdo Alan Ruschel.