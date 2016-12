Una gran historia contó el ex futbolista camerunés Rigobert Song, quien tuvo un derrame cerebral en su casa de habitación en Yaoundé que lo hizo entrar en coma.

Con el paso de los días fue evolucionando satisfactoriamente, hasta que logró salir del coma de buena forma.

En una entrevista con el diario francés L'Equipe contó detalladamente la historia, donde su perro fue protagonista y tuvo un "encuentro" con su padre.

"Me sentí mal, caí de lado y por suerte no me tragué la lengua. Había dejado la puerta abierta porque esperaba una visita. Si la hubiese dejado cerrada estaría muerto. El perro empezó a ladrar fuerte y llamó a mi casero, que llamó a una ambulancia. Fue un milagro", comentó el ex futbolista.

Además Song explicó lo que vivió mientras estaba en coma, donde pudo observar a su padre que había muerto cuando tenía 9 años.

"Entonces, empezó la oscuridad. Mientras estaba en coma vi a mi padre, que murió cuando yo tenía 9 años. Y me dijo: "¿Qué haces ahí? ¡Ven!", relató Song.

El ex jugador de Metz, Salernitana, Liverpool, Galatasaray o West Ham sigue en proceso de recuperación luego de lo vivido.