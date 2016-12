El humilde equipo que rechazó a Cristiano Ronaldo cuando era joven

Qué vueltas da la vida... En el año 2002 la vida del Bastia, equipo de Francia, pudo haber cambiado drásticamente.

Este club francés, que recién regresó a la Ligue 1, apenas ha ganado una Copa de la Liga y fue subcampeón de la Copa de la UEFA en el 78, pero nunca ha sido un gran equipo del país, algo que podría haber sido distinto hace 14 años, según ha contado Jo Bonavita, ex jugador y ex directivo del equipo, en su libro "Légendes du SCB".

Jo reconoció que el club rechazó los fichajes de Cristiano Ronaldo y Franck Ribéry en 2002. “Jugamos un amistoso contra el Sporting de Portugal. Nos dijeron que había un chaval de 16 años que tenía talento y al que le gustaría jugar en la Ligue 1. Por él pedían 800.000 euros”, aseguró.



Sin embargo, señaló que tras consultarlo con la dirección y el que era el entrenador en ese momento. Declinaron la oferta y unas semanas más tarde, Alex Ferguson llegó a Lisboa, le vio jugar y regresó a Inglaterra con él".



Respecto a Ribery, manifestó que le llamó por teléfono “el exjugador Laurent Castro y me dijo que había un joven de 19 años muy bueno y que fuese a verlo jugar con el Olympique d'Alès. Fui a verle y me pareció excelente. Luego hablé con Gerard Gili, el entrenador en ese momento, y me dijo que ya teníamos suficientes jugadores y que no le conocíamos. Ribéry le hubiese costado al Bastia tan sólo 2.500 euros".