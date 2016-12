Neymar: ''Fue el momento más difícil de toda mi vida''

La máxima estrella de la selección brasileña, Neymar Jr, ha concebido una entrevista luego del encuentro benéfico en recuerdo a las víctimas de la tragedia del Chapecoense donde manifestó cual ha sido el momento más difícil de su carrera.

Según el jugador, mucho tuvo que ver en ello la presencia de Dios. Todo ocurrió en los Juegos Olímpicos de Rio. El futbolista del Barcelona tenía la responsabilidad de realizar el lanzamiento penal que debía dar la medalla de oro a Brasil por primera vez en su historia y ante su afición. Para el delantero, allí se produjo el episodio de mayor tensión de su carrera como futbolista.

“Recuerdo que iba andando hacia el punto de penalti. Fue el momento más difícil de toda mi vida. No podía pensar en nada y me dije: ‘Pero por el amor de Dios, ¿por dónde voy a tirar este balón?’. Entonces Dios me dio la capacidad de estar tranquilo y marcar el gol. Dios está siempre en el momento justo, así como Messi está en el Barcelona'', comentó el jugador.

Neymar besando la medalla de oro que lo proclamaba campeón en los Juegos Olímpicos de Rio.

Neymar debutó con la 'canarinha' el 10 de agosto del 2010 y hasta el momento ha marcado 50 goles con su selección.