Arjen Robben explica la razón de su salida del Real Madrid

El futbolista holandés Arjen Robben, luego de varios años de haber salido del Real Madrid explicó los motivos de su sospechosa separación.



Robben que ahora milita para el Bayern Múnich, pero que asegura que llegar al conjunto alemán fue dar; "un paso atrás".



"Nos dijeron a mi y a mi agente que el club podía recuperar algo de dinero si me vendían, pero inicialmente no quería irme" aseguró Robben sobre su salida de la casa blanca.



Robben siente que no pudo demostrar toda su calidad cuando vestía la camiseta del Real Madrid: "Había tenido posiblemente mi mejor pretemporada, pero no tuve la oportunidad de demostrarlo", explicó.



"Fue un verano extraño con el regreso de Florentino Pérez como presidente. Entonces llegaron todos los nuevos fichajes: Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema y Xabi Alonso. Llegaron por una enorme cantidad de dinero", añadió.



Sale del Real Madrid y el Bayern Múnich de Alemania le abre las puertas; "Fue una decisión difícil, la más difícil de mi carrera. El Bayern no se encontraba en la élite europea en ese momento y fue un paso atrás para mí".