Efusivo abrazo entre Mourinho y Arbeloa en su reencuentro

De sobra conocida es la buena relación que mantuvieron y mantienen José Mourinho y Álvaro Arbeloa. Desde que técnico y futbolista coincidieran durante tres años en el Real Madrid la amistad creció cada día.

Tanto fue así que unos meses antes de que Arbeloa abandonara el Real Madrid, Mourinho le dedicó una emotiva carta al salmantino en la que, entre otras cosas, el de Setúbal le colocaba "en el podio de los jugadores más importantes con los que he trabajado nunca".

Por varias temporadas, Arbeloa fue titular indiscutible con Mourinho.

Y eso no es cualquier cosa. 'The Special One' dejó grandes amigos en Oporto, Chelsea e Inter de Milán especialmente. Pero Álvaro era otra cosa: "Al Real Madrid le dio todo lo que tenía y lo que no tenía. Siempre estaba preparado para competir al máximo nivel", dijo 'Mou' en esa misma carta.

Aunque el afecto siempre ha sido recíproco. Arbeloa siempre ensalzó a uno de los técnicos que más han influido en su carrera. "Mourinho siempre fue un chaleco antibalas para los jugadores. No le importaba que su imagen saliese perjudicada con tal de protegernos a nosotros. Siempre tenía una mano en el hombro para quien lo necesitara, si ese alguien le correspondía y se entregaba al máximo, claro".

Entrenador y futbolista se siguen teniendo aprecio y eso lo dejaron plasmado en un abrazo.

Ese reparto de cariño ha sido una constante y hoy ha quedado aún más patente tras el duelo que se ha vivido en la Premier League entre el West Ham y el Manchester United. Arbeloa defendiendo los colores de los 'Hammers', y el luso intentando resucitar al gigante dormido que es hoy el United. Tras el pitido final, en el que los chicos de Mou se han impuesto por 0-2, jugador y entrenador se han fundido en un emotivo abrazo y se han retirado al túnel de vestuario agarrados mientras charlaban amistosamente.