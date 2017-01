El entrenador Javier Clemente, ex seleccionador español y del Athletic Bilbao, ha opinado sobre las diferencias entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, una de las rivalidades deportivas más grandes en la historia.

Clemente ha elogiado grandemente a Messi y no cree que se pueda comparar con el portugués del Real Madrid.

“Messi está en primer lugar, pero eso no significa que los demás no sean buenos jugadores. Hay muchos buenos, pero Messi está por encima. Tampoco entiendo por qué se enfada nadie. Hay una guerra comercial y una guerra entre Madrid y Barcelona con el tema de Cristiano. No tendría que molestar", inicia diciendo Clemente.

Luego agrega: "¿Si no eres el número uno del mundo, qué más da ser el número dos? Es que yo quiero ser el número uno del mundo... bueno, pues no puedes hacer nada. No está en tu mano ser el número uno porque te ha nacido un tío, muy lejos de donde estás tú, que es el mejor. Ya está. Eres el dos, ¿te parece poco?”, dijo el actual entrenador de Barakaldo en el programa ‘La Graderia’ de Ràdio Barcelona.

Además Clemente lanzó un dado de forma irónica al referirse a Cristiano Ronaldo al que considera tiene una "obsesión" por su estado físico.

“¿Abdominales? Tiene más que Messi. ¿Altura? También. ¿De cabeza? Va mejor. Hay cosas que Cristiano hace mejor que Messi, pero en el conjunto, Messi le supera en técnica, habilidad y visión de juego, de conjunto. Me parece que tendría que estar contento con ser el segundo del mundo. No hay cosa más noble que reconocer la calidad de los demás”, añadió.