El Tottenham gana y sepulta el invicto del Chelsea en la Premier League

El Tottenham Hotspur, aferrado a un excelso Dele Alli, se hizo fuerte este miércoles en casa y frenó en seco al Chelsea, al que derrotó por un contundente 2-0 para darle emoción a la Premier League y dejar a Antonio Conte y a sus hombres sin el ansiado récord de victorias consecutivas.



El duelo estrella de la vigésima jornada encumbró todavía más, si cabe, a Alli, el futbolista más determinante de estos 'Spurs' junto a Harry Kane.

Ya lo dijo en la víspera el técnico local, el argentino Mauricio Pochettino, en una entrevista con la Agencia EFE: "Alli es la aparición más importante del fútbol inglés en los último años". Y éste dejó su huella en uno de los partidos clave de la temporada.



Como el mejor de los 'Box-to-box', como dicen en Inglaterra, como en su día lo fueron compatriotas suyos como Steven Gerrard o Frank Lampart, Alli brilló en todas las facetas del juego. El doblete de este miércoles, el tercero consecutivo, aupó al Tottenham a la tercera posición de la tabla y recortó la diferencia con el Chelsea hasta los siete puntos.



Llegaron los visitantes al norte de Londres como el equipo de moda en la Premier, el equipo a batir, después de encadenar una racha de 13 victorias consecutivas. Un triunfo más hubiera dado un golpe de efecto a la liga y habría convertido al Chelsea en el primer equipo en la Premier en enlazar 14 victorias.

Pochettino apostó por no cambiar la formación (3-4-2-1) que tan buenos resultados le dio el pasado domingo en Watford y formó nuevamente con defensa de tres centrales -Dier, Alderweireld y Vertonghen- con Walker y Rose de carrileros.



El keniano Wanyama y el belga Dembele fueron pareja en la medular y el peligro ofensivo recayó en Eriksen, sublime esta noche, Alli y Kane.



Por su parte, Conte no varió su característico 4-3-3, en un once en el que destacó la presencia de Pedro en lugar del brasileño Willian, autor de un doblete en la victoria de la pasada jornada sobre el Stoke.



Avisaron muy temprano los visitantes con un disparo de Hazard que se fue excesivamente cruzado, pero los de casa se fueron asentando poco a poco y ahogando a un Chelsea que vivía de los chispazos y la inspiración de alguno de sus atacantes.



Después de un rifirrafe entre Pedro y Diego Costa por la mala entrega de un balón llegó la primera ocasión con peligro del Tottenham: a los 20 minutos Eriksen tuvo el 1-0 en sus botas con un disparo desde el balcón del área que se fue fuera por milímetros.



Poco más se vio de los de Conte en los primeros 45 minutos, con la excepción de un libre directo de David Luiz desde la frontal que se marchó desviado.



Sin embargo, los 'Spurs' primero avisaron con un cabezazo de Dier que detuvo Courtois y luego no perdonaron: en el tiempo de descuento, Alli, sin marca y desde el punto de penalti, adelantó a los suyos al rematar de cabeza al fondo de la red un magnífico centro de Eriksen.



Un disparo de Costa al poco de iniciarse el segundo tiempo pareció advertir una reacción de los 'Blues', pero no fue más que un mero espejismo, ya que ésta fue mitigada en el minuto 54 con el segundo tanto de la noche de Alli.



El '20' del Tottenham, que celebró su séptimo tanto en los últimos cuatro partidos -lleva tres dobletes consecutivos-, dobló la ventaja de los suyos con un gol calcado al primero: centro de Eriksen y cabezazo inapelable al fondo de las mallas.



Movió fichas Conte en busca de la reacción y del gol que los metiera en el partido, y dio entrada a Willian, Fàbregas y al delantero Batshuayi en lugar de Marcos Alonso, Kanté y Moses.



Sin embargo, pese a las intentonas en los últimos minutos, el marcador de un White Hart Lane totalmente entregado a Pochettino y a sus hombres no se volvió a tocar y el Tottenham se llevó una importante victoria que lo aúpa a la tercera plaza de la tabla, empatado a puntos con el Manchester City, y a siete de un Chelsea que se fue de vacío y sin récord del norte de Londres.