¿Adiós a Alemania? Chicharito Hernández tendría contados los días en el Leverkusen

En México está noticia se ha regado como bomba. Y es que desde Alemania y con información del Diario Bild, se comienza a dar pistas sobre el futuro de Javier "Chicharito" Hernández.

Al parecer podría estar pasando sus últimos minutos con el Bayer Leverkusen. Bild informa que el conjunto de las Aspirinas tomaría la decisión de cortar los servicios de Javier Hernández por su falta de compromiso con la institución y compañeros.

Y más aún, este medio es claro y afirma que la salida del ariete azteca se daría en este mes de enero si llega una oferta que convenza al equipo teutón.

LO QUE DICE BILD:

Supuestamente el ariete azteca cuenta una actitud egoísta dentro y fuera del terreno de juego: no distribuye dentro de la cancha; no tiene el deseo de entablar una amistad con algún miembro del equipo; no participa en reuniones extra cancha y Roger Schmidt, timonel del Bayer, estaría cansado de su comportamiento.

En las últimas horas el Leverkusen dejó claro que el futbolista tiene un valor de 25 millones de euros y en Europa especulan con un interés del Chelsea por hacerse con sus servicios.

Para meterle más presión a Chicharito, el director deportivo del Bayer Leverkusen, Rudi Voller, le mandó un mensaje al atacante mexicano.

“Chicharito ahora necesita mostrar más, el sabe mejor que nadie lo que necesita para intensificar su juego. Fue difícil para él que su novia no se sentía muy bien, pero esperamos ver definitivamente a un Chicharito diferente”.