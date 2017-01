El fútbol de China sigue con sus sorpresas, esta vez se lleva a John Obi Mikel

El centrocampista nigeriano del Chelsea John Obi Mikel anunció que deja el club de fútbol inglés después de 10 años para irse al equipo chino del Tianjin TEDA.



En una carta en la que no precisa las condiciones económicas del traspaso, Obi Mikel, de 29 años, da las gracias al club de Londres y sus aficionados.



"Después de 10 años, 374 partidos y 11 trofeos, es hora de decir adiós", afirma el futbolista, el último en dejarse seducir por el poderío económico de la Superliga china.



"Llegué al Chelsea como un muchacho de 19 años procedente de la liga noruega, e hice mi debut en la Community Shield. Digo adiós como campeón de Inglaterra, campeón de Europa y orgulloso capitán de mi equipo nacional", añadió el nigeriano, que no contaba para el entrenador italiano Antonio Conte y esta temporada no había jugado ni un solo minuto en la Premier League.

Carlos Tévez se va al fútbol de China por una gran cantidad



Mikel se sumará en China a su excompañero brasileño Óscar o al argentino Carlos Tevez. Prueba del poder de los clubes de ese país, se estima que el argentino del Shanghai Shenhua recibirá un salario de 38 millones de euros por temporada, que haría del exjugador del Boca el futbolista mejor pagado del mundo.



El nigeriano ha vivido la mejor etapa de la historia del club de Londres y se despide tras haber ganado dos ligas, cuatro copas, una Champions League y la Europa League.



En su carta, recordó la final de la Champions que conquistó en 2012. "Está Múnich. Estábamos desesperados por hacer olvidar la decepción de la final de 2008, pero yendo a la zaga a falta de dos minutos, ante el Bayern, en su estadio, parecía que la suerte iba a estar contra nosotros".



"Pero aquella noche, con corazón de leones y la afición tras nosotros, luchamos", evocó, sobre aquella victoria en la tanda de penales tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.