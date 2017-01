Agenda del fin de semana: Los juegos importantes en España, Francia e Italia

El Real Madrid arranca el 2017 liguero con la intención de mantener su fuerza en LaLiga Santander, el objetivo de igualar el mejor registro invicto de un club español, igualando los 39 partidos de Luis Enrique con el Barcelona, ante un Granada que llega al Santiago Bernabéu mermado por las bajas.

Real Madrid alinearía con Keylor Navas; Danilo, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro o Kroos, Modric, Isco; James, Cristiano Ronaldo y Benzema.

El juego arranca a las 6 de la mañana, hora de Honduras. Mientras el Atlético de Madrid visita al Eibar a las 9 de la mañana.

En Inglaterra los equipos dejan de lado la Premier League y enfrentarán partidos de Copa donde destaca el encuentro del Manchester United frente al Reading y Everton ante Leicester.

JUEGOS DEL SÁBADO

LIGA DE ESPAÑA

06:00 AM: Real Madrid vs Granada

9:15 AM: Eibar vs Atlético Madrid

1:45 PM: Real Sociedad vs Sevilla

COPA DE FRANCIA

2:00 PM: PSG vs Bastia

SERIE A

1:45 AM: Nápoli vs Sampdoria

COPA FA

6:30 AM Manchester United vs Reading

9:00 AM: Everton vs Leicester City

11:30 AM: Preston North End 11 : 30 Arsenal

DOMINGO

COPA FA

9:00 AM: Chelsea vs Peterborough

10:00 AM: Tottenham vs Aston Villa

SERIE A

5:30 AM: Udinese vs Inter

8:00 AM: Genoa vs Roma

11:00 AM: Milan vs Cagliari

1:45 AM: Juventus vs Bologna

LIGA DE ESPAÑA

1:45: Villarreal vs Barcelona