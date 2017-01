Rooney iguala a una leyenda en el primer lugar de goleadores históricos del Manchester United

Wayne Rooney dio un paso más hacia la leyenda en el Manchester United al anotar, en la Copa de Inglaterra y frente al Reading, su gol 249 que le iguala a Bobby Charlton como máximo goleador de la historia de los «Red Devils».

CALENDARIO COPA CENTROAMERICANA



Todo fue plácido en Old Trafford, donde el equipo de Jose Mourinho logró una plácida goleada por 4-0 -su octava victoria consecutiva en todas las competiciones- ante el Reading de otro «exdiablo rojo»", el holandés Jaap Stam.



Prolongó su racha Mourinho, se reivindicó Antonhy Martial, objeto de deseo del Sevilla, y volvió a marcar Marcus Rashford -por partida doble- tras casi tres meses sin hacerlo.



Pero todas las miradas estuvieron puestas en Rooney, que en la temporada en la que perdió la titularidad en su equipo y en la selección, estaba ante la gran ocasión de convertirse en leyenda. Con Bobby Charlton en el palco -a quien ya quitó en 2015 el récord goleador de la selección inglesa- Rooney no tardó más que siete minutos en aprovechar una gran jugada por la banda de Martial y un disparo fallido de Juan Mata para desviar de volea el lanzamiento del español y entrar en la historia en Old Trafford.



Casi trece años después de debutar con un «triplete» frente al Fenerbahce turco, Rooney ha necesitado 215 partidos y cuatro temporadas menos que Bobby Charlton para acabar con la marca de la gran figura del fútbol inglés.

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LA COPA CENTROAMERICANA 2017



Logró Rooney su gol 249 goles en 543 encuentros (26 de ellos de penalti) y todo fue fiesta en Old Trafford, donde también marcó Martial (m.15) y redondeó la goleada Rashford, con dos tantos (ms.75 y 79), el segundo tras un increíble error del meta omaní Al Al Habsi, que dio una patada al aire cuando trataba de despejar un pase de un compañero.