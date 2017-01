Según Diario Marca, Cristiano Ronaldo será el ganador del premio 'The Best'

El premio The Best se dará por primera vez el próximo lunes y al parecer ya hay un ganando de este deseado trofeo.



Según el diario español el jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, solo llegará a la gala a levantar el premio.

Geogie Welcome no irá a Belice y se va El Salvador



"Cristiano Ronaldo será coronado mañana lunes por la FIFA como el primer The Best de la historia de la máxima organización del fútbol mundial" escribe Marca.



Y no solo eso, se atreven a decir que Ramos, Marcelo, Modric y Kroos estarán en el mejor once de la FIFA.



Cristiano Ronaldo tuvo un deseado año, no solo con el Real Madrid, también con su selección de Portugal que ayudó para coronarla campeón de la Eurocopa.