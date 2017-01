Todo lo que debés saber de la gala al premio The Best de la FIFA

El portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y el argentino Leo Messi (Barcelona), en esta ocasión acompañados por el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), vuelven a encontrarse en la coronación como mejor futbolista del año, que en esta ocasión estrena la denominación 'The Best'.

Zúrich un año más albergará este lunes la gala que organiza la FIFA, cuyos galardones se han separado otra vez de la publicación 'France Football'.

La revista francesa entregó el pasado 12 de diciembre el Balón de Oro de 2016 a Cristiano Ronaldo, que precedió en la votación a Messi y a Griezmann. El luso sumó su cuarto galardón y se situó a uno del argentino.

Medios internacionales han adelantado que el delantero del Real Madrid y de la selección portuguesa será el ganador a este premio por ganar la Champions, Eurocopa y también el Mundial de Clubes.

El galardón se concederá tras la votación de los capitanes y técnicos de las selecciones nacionales, un grupo selecto de miembros de los medios de comunicación y los seguidores a través de la web del máximo organismo futbolístico.

TODO LO QUE DEBÉS SABER

EVENTO: The Best FIFA Football Awards

Transmite: Fox Sport, canal de Youtube de FIFA



SEDE: Estudios TPC, Zúrich (Suiza)



FECHA: 9 de enero de 2017

HORARIOS:

-A partir de las 5.30 AM: llegada finalistas y entrevistas oficiales



-A partir de las 10.00 horas: llegada finalistas y VIP’s / ‘alfombra verde’



- 11.30 de la mañana: arranca la Gala (está previsto que acabe sobre las 1.00 de la tarde)



-A partir de las 1.15 PM: zona mixta premiados



CURIOSIDADES

La FIFA ha llamado a la popular 'alfombra roja' como una 'alfombra verde" en la gala del The Best



-Aficionados pudieron votar al The Best, el voto representa el 25% del total.



-La Gala FIFA ha pasado del Palacio de los Congresos de Zúrich a los Estudios TPC.



Los premios que se entregarán son el The Best al mejor jugador del 2016 también a la mejor futbolista mujer donde son finalistas Carli Lloyd, Marta, Melanie Behringer.



-Zinedine Zidane, Claudio Ranieri y Fernando Santos son los aspirantes a mejor DT del año.



-Nominados al mejor entrenador del fútbol femenino son Jillian Ellis, Silvia Neid, Pia Sundhage



-Los finalistas al premio Puskas son el brasileño Marlone, la venezolana Daniuska Rodríguez y el malayo Mohd Faiz Subri son los finalistas a ganar el Premio Puskas al mejor gol del año que concede la FIFA.



-Habrá premio FIFA al Fair Play



-Premio a la afición de la FIFA 2016 FIFA/FIFPro World11



¿Quiénes son los presentadores?

Eva Longoria: Es actriz y productora.

Marco Schreyl: Un veterano profesional alemán, con amplia experiencia televisiva (‘talent shows’, etc.)



MÚSICA

Estarán Naturally 7, un grupo estadounidense creador del estilo ‘vocal play’.

Julian Perretta Un cantautor y guitarrista británico (‘Wonder why’, ‘Miracle’)