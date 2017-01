EN VIVO: Vive el minuto a minuto de la gala del Premio Fifa The Best

La actriz Eva Longoria y el conductor de televisón alemán Marco Schreyl presentarán la Gala The Best.

Cristiano Ronaldo, jugador que se rumora que sería el ganador del Premio The Best está junto a su familia antes de la entrega.

El vicepresidente del FC Barcelona, Jordi Mestre se encargó a aclarar porqué no llegaron los jugadores: "Ha sido una decisión consensuada. Queremos pasar la eliminatoria por eso hemos tomado esta decisión".

El portero alemán, Manuel Neuer ya llegó al escenario de la entrega del premio. Está nominado en el mejor once de la FIFA.

Muchas personas están en las afueras del luegar donde será la gala, no importa el frío, los suizos quieren ver a los deportistas.

Diego Armando Maradona y el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, compartieron este lunes equipo en el partido amistoso que prologó la entrega de los galardones 'The Best' en Zúrich. También jugaron el amistoso, entre otros, Carles Puyol y Michel Salgado.

A las 10 de la mañana empezarán a llegar los personajes de este evento y a las 11:30 dará inicio la gala.

Las finalistas a Premio The Best a la jugadora de la FIFA 2016 son Carli Lloyd, Marta y Melanie Behringer.

Los finalistas al Premio The Best al entrenador de la FIFA 2016 de fútbol masculino son Zinedine Zidane, Claudio Ranieri y Fernando Santos.

Los finalistas al Premio The Best al entrenador de la FIFA 2016 de fútbol femenino son Jilian Ellis, Silvia Neid y Pia Sundhage.

Premio Puskas de la FIFA al mejor gol y sus finalistas son: Marlone, Faiz Subri y Daniuska Rodríguez.

También se anunciará esta tarde el 11 ideal de la FIFA.

Zúrich está muy helado, las afueras de donde se estará entregando el premio The Bets está con un clima muy bajo.

Los cuatro jugadores del Barcelona que debían viajar a Zurich para participar en la Gala de la FIFA finalmente no acudirán y se quedarán en Barcelona. Messi, Suárez, Iniesta y Piqué no viajan a Suiza y no estarán en la gala.

¡Buenos días! A partir de este momento les iremos ofreciendo el minuto a minuto de la Gala The Best que se celebra en Zurich (Suiza).