El exjugador de fútbol brasileño Roberto Carlos lamentó que ningún jugador del Barcelona participe este lunes en la gala "The Best", la fiesta en la que la FIFA premia a los mejores profesionales del balompié mundial.

"Es un poco extraño que el Barcelona no aparezca. Para una fiesta de gala, que no venga el Barcelona demuestra algo raro. Es triste que el Barca no venga", aseguró a los periodistas Roberto Carlos en un evento previo al inicio de la entrega de premios.

Roberto Carlos, que jugo once temporadas con el Real Madrid, aseguró que el año pasado el club blanco "fue el mejor del mundo", pero a su entender, esa realidad no debería impedir que los jugadores del Barca estuvieran presentes en la fiesta.

Y especialmente los nominados, entre ellos, Leonel Messi, finalista a mejor jugador del mundo, junto a Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y Antoine Griezman (Atlético de Madrid).

"Leo tendría que entender que debería estar aquí. Es un premio FIFA. El Real Madrid también juega el jueves. Las obligaciones son las mismas", arguyó el brasileño.

El Barça emitió hoy un comunicado en el que justificó la ausencia de sus jugadores en la gala al hecho de que éstos deben "dar prioridad a la preparación del partido del miércoles con el Athletic Club".

Roberto Carlos, que ganó cuatro ligas, tres ligas de Campeones y dos Copas Intercontinentales con el Real Madrid, afirmó que en la época en que él jugaba "lo ganó todo", y si bien posteriormente el Barça "tuvo su momento", actualmente el club merengue "es la referencia del fútbol mundial".

