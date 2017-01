La FIFA en los Premios The Best presentó al once ideal de todo el 2016 donde aparecía un tridente conformado por Messi, Luis Suárez y Cristiano Ronaldo.

Los jugadores del Barcelona incluidos en este equipo como Piqué, Iniesta, Messi y Suárez no estuvieron presentes en la gala por decisión del club excusándose en que tenía que preparar el compromiso de vuelta en Copa del Rey ante el Athletic Bilbao.

Sin embargo en Barcelona han visto de mal gusto la imagen que la FIFA que eligieron de Luis Suárez para presentarlo en su once lo que catalogan de "mala leche" por que los jugadores desistieron de ir.

Y es que la imagen elegida para Suárez fue usando la camisa de Uruguay y una sonrisa con su pronunciada dentadura que en muchas ocasiones ha servido para realizar los famosos memes.

"The Best: La 'mala leche' de la FIFA con Luis Suárez", publicó Sport apoyado de muchos comentarios a favor de los barcelonistas.