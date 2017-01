La máxima estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ganó el Premio The Best luego de su gran nivel con los blancos y su selección de Portugal.



"Este premio es la primera vez que lo consigo. Estoy encantado. Agradezco a mis compañeros de equipo, al entrenador y al Real Madrid por todo lo que han hecho. También le doy las gracias a toda mi familia. el 2016 fue el mejor año de toda mi carrera y se demostró que he cumplido las expectativas" repodroduce Mundo Deportivo.

"Fue un año magnífico a nivel de logros a nivel colectivo e individual. Gracias también a todos los que me han votado. No tengo nada más que decir porque los premios hablan por si mismos" dijo.



"Lamento que los jugadores del Barcelona no hayan podido estar con nosotros porque tienen partido de competición el miércoles y lo entiendo" finalizó CR7.

Esta es la primera vez de este premio y el portugués se la llevó po su gran nivel futbolístico en el 2016.