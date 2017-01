Los lamentos por las ausencias de los jugadores del Barcelona en la gala del premio The Best entregado por la FIFA no se hicieron esperar. El máximo organismo del fútbol lamento que el plantel culé no estuviera en la gala ya que se esperaba la presencia de ellos.

CR7 GANA THE BEST

Diego Maradona se sumo a estos lamentos y lanzó un fuerte dardo, especialmente a su compatriota, Lionel Messi. “Estoy decepcionado con Messi, desde casa mirando la televisión no se le puede pelear nada a nadie, acá sí se puede pelear", comentó.

Además agregó sobre los resultados de la votación que galardonaron a Cristiano Ronaldo: “Cristiano ganador está bien. No sé por qué no vino a un premio tan importante el Barcelona, tendrán prioridades y la prioridad fue que no viniera Leo, creo que viniendo acá podría pelear más que lo que hizo en Barcelona". Concluyó Maradona